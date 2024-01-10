Оставшиеся без воды жители Осы обратились к губернатору Махонину

11 января 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Власти Осы предупредили жителей города о перебоях с подачей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Оса Пермского края, оставшиеся на несколько дней без воды из-за аварии, обратились к губернатору Дмитрию Махонину через его личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Они попросили главу региона вмешаться в ситуацию и отправить в отставку чиновников, которые не справляются со своими обязанностями. «Помогите решить проблему: третий день в городе Оса нет воды. Вчера [10 января] давали, но выше третьего этажа она не поднималась. Подвоз воды вчера организован в один из микрорайонов в 22 часа. Проблема водоснабжения верхних этажей многоквартирных домов существует летом и, как оказалось сейчас, зимой», — написала главе Прикамья жительница Осы Елена Бурдина. Горожанин Рустам Сабиров в обращении к губернатору попросил об отставке мэра Вячеслава Григорьева, а также двух его заместителей — Татьяны Бушуевой и Надежды Бусовиковой — «за систематическое нарушения условия проживания граждан». «Такие чиновники нам не нужны. Летом воды нет, система водоотведения в критическом состоянии, теплотрассы сгнили», — написал Сабиров. О прорывах на сетях водоснабжения администрация Осинского городского округа сообщила накануне, 10 января, на своих страницах в соцсетях. Без воды, по информации местной управы, остались жители город Осы, а также восьми населенных пунктов. Спустя несколько часов подача водоснабжения была возобновлена, однако власти предупредили, что устранить проблему полностью не удалось. В мэрии призвали горожан и жителей поселков создать необходимый запас воды. В апреле 2023 года в Осе произошла поломка коллектора, из-за чего город на несколько дней остался без воды. Летом того же года власти ограничили подачу воды в дома в ночное время из-за жары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Оса Пермского края, оставшиеся на несколько дней без воды из-за аварии, обратились к губернатору Дмитрию Махонину через его личную страницу в соцсети «ВКонтакте». Они попросили главу региона вмешаться в ситуацию и отправить в отставку чиновников, которые не справляются со своими обязанностями. «Помогите решить проблему: третий день в городе Оса нет воды. Вчера [10 января] давали, но выше третьего этажа она не поднималась. Подвоз воды вчера организован в один из микрорайонов в 22 часа. Проблема водоснабжения верхних этажей многоквартирных домов существует летом и, как оказалось сейчас, зимой», — написала главе Прикамья жительница Осы Елена Бурдина. Горожанин Рустам Сабиров в обращении к губернатору попросил об отставке мэра Вячеслава Григорьева, а также двух его заместителей — Татьяны Бушуевой и Надежды Бусовиковой — «за систематическое нарушения условия проживания граждан». «Такие чиновники нам не нужны. Летом воды нет, система водоотведения в критическом состоянии, теплотрассы сгнили», — написал Сабиров. О прорывах на сетях водоснабжения администрация Осинского городского округа сообщила накануне, 10 января, на своих страницах в соцсетях. Без воды, по информации местной управы, остались жители город Осы, а также восьми населенных пунктов. Спустя несколько часов подача водоснабжения была возобновлена, однако власти предупредили, что устранить проблему полностью не удалось. В мэрии призвали горожан и жителей поселков создать необходимый запас воды. В апреле 2023 года в Осе произошла поломка коллектора, из-за чего город на несколько дней остался без воды. Летом того же года власти ограничили подачу воды в дома в ночное время из-за жары.