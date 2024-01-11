В СвЖД объяснили, почему свердловчанина высадили из поезда с пятилетней дочкой

СвЖД: свердловчанин сам виноват, что его сняли с поезда с пятилетней дочкой

11 января 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

В ведомстве подчеркнули, что есть четкие правила перевозок, обязательные для всех Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржец Евгений Панов сам виноват в том, что его вместе с пятилетней дочкой в мороз высадили из поезда Приобье — Екатеринбург. По словам представителей Свердловской железной дороги, мужчина должен был предъявить оригинал паспорта. «Права ребенка, который не попал в поезд вместе с гражданином, которому было отказано в посадке и перевозке, в данной ситуации не были нарушены. Несовершеннолетний находился на станции отправления поезда в сопровождении законного представителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД. Там уточнили, что, согласно правилам перевозок, при посадке в поезд дальнего следования пассажиры должны предъявлять только оригинал паспорта. Для детей допустима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. Новость по теме Екатеринбуржца с пятилетней дочерью высадили из поезда в мороз «Фотография в телефоне, а также копия документа на портале или в приложении „Госуслуги“, по действующим правилам, не подходит», — рассказали в СвЖД. Отмечается, что сейчас прорабатывается проект, благодаря которому пассажиры смогут садиться в поезд по QR-коду в мобильном приложении «Госуслуги». Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы. Оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он показал документ через «Госуслуги», но родителя и ребенка высадили с поезда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Евгений Панов сам виноват в том, что его вместе с пятилетней дочкой в мороз высадили из поезда Приобье — Екатеринбург. По словам представителей Свердловской железной дороги, мужчина должен был предъявить оригинал паспорта. «Права ребенка, который не попал в поезд вместе с гражданином, которому было отказано в посадке и перевозке, в данной ситуации не были нарушены. Несовершеннолетний находился на станции отправления поезда в сопровождении законного представителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД. Там уточнили, что, согласно правилам перевозок, при посадке в поезд дальнего следования пассажиры должны предъявлять только оригинал паспорта. Для детей допустима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. «Фотография в телефоне, а также копия документа на портале или в приложении „Госуслуги“, по действующим правилам, не подходит», — рассказали в СвЖД. Отмечается, что сейчас прорабатывается проект, благодаря которому пассажиры смогут садиться в поезд по QR-коду в мобильном приложении «Госуслуги». Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы. Оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он показал документ через «Госуслуги», но родителя и ребенка высадили с поезда.