В СвЖД объяснили, почему свердловчанина высадили из поезда с пятилетней дочкой

СвЖД: свердловчанин сам виноват, что его сняли с поезда с пятилетней дочкой
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, поездка, путешествие поездом, вагон
В ведомстве подчеркнули, что есть четкие правила перевозок, обязательные для всех Фото:

Екатеринбуржец Евгений Панов сам виноват в том, что его вместе с пятилетней дочкой в мороз высадили из поезда Приобье — Екатеринбург. По словам представителей Свердловской железной дороги, мужчина должен был предъявить оригинал паспорта.

«Права ребенка, который не попал в поезд вместе с гражданином, которому было отказано в посадке и перевозке, в данной ситуации не были нарушены. Несовершеннолетний находился на станции отправления поезда в сопровождении законного представителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД.

Там уточнили, что, согласно правилам перевозок, при посадке в поезд дальнего следования пассажиры должны предъявлять только оригинал паспорта. Для детей допустима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении.

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«Фотография в телефоне, а также копия документа на портале или в приложении „Госуслуги“, по действующим правилам, не подходит», — рассказали в СвЖД. Отмечается, что сейчас прорабатывается проект, благодаря которому пассажиры смогут садиться в поезд по QR-коду в мобильном приложении «Госуслуги».

Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы. Оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он показал документ через «Госуслуги», но родителя и ребенка высадили с поезда.

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Екатеринбуржец Евгений Панов сам виноват в том, что его вместе с пятилетней дочкой в мороз высадили из поезда Приобье — Екатеринбург. По словам представителей Свердловской железной дороги, мужчина должен был предъявить оригинал паспорта. «Права ребенка, который не попал в поезд вместе с гражданином, которому было отказано в посадке и перевозке, в данной ситуации не были нарушены. Несовершеннолетний находился на станции отправления поезда в сопровождении законного представителя», — пояснили URA.RU в пресс-службе СвЖД. Там уточнили, что, согласно правилам перевозок, при посадке в поезд дальнего следования пассажиры должны предъявлять только оригинал паспорта. Для детей допустима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении. «Фотография в телефоне, а также копия документа на портале или в приложении „Госуслуги“, по действующим правилам, не подходит», — рассказали в СвЖД. Отмечается, что сейчас прорабатывается проект, благодаря которому пассажиры смогут садиться в поезд по QR-коду в мобильном приложении «Госуслуги». Инцидент произошел 5 января на станции Серов, куда Панов с дочкой приехали на такси. Проводник начал проверять документы. Оказалось, что мужчина оставил паспорт в Екатеринбурге. Он показал документ через «Госуслуги», но родителя и ребенка высадили с поезда.
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