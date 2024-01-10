В аэропорту ХМАО стали задерживать рейсы

В сургутском аэропорту произошла задержка двух рейсов

11 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Сургуте задержали вылеты самолетов в Омск и Новосибирск Фото: Александр Мамаев © URA.RU В аэропорту Сургута задержали вылеты самолетов в Омск и Новосибирск. Авиарейс Utair в Омск полетит на 5 часов позже, а самолет S7 Airlines в Новосибирск — на полтора часа позже. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причин задержек авиарейсов назвали подготовку воздушного судна и позднее прибытие борта.



«Вылет рейса ЮТ139 задержан в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина. А рейс S75348 задержан по причине позднего прибытия борта из Новосибирска», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс в Омск задержан до 17:30 часов, а вылет в Новосибирск — до 18:55 часов.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали вылет самолета в Сочи почти на 7 часов. Борт не успели подготовить ко времени вылета по расписанию.

В аэропорту Сургута задержали вылеты самолетов в Омск и Новосибирск. Авиарейс Utair в Омск полетит на 5 часов позже, а самолет S7 Airlines в Новосибирск — на полтора часа позже. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причин задержек авиарейсов назвали подготовку воздушного судна и позднее прибытие борта. «Вылет рейса ЮТ139 задержан в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина. А рейс S75348 задержан по причине позднего прибытия борта из Новосибирска», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс в Омск задержан до 17:30 часов, а вылет в Новосибирск — до 18:55 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали вылет самолета в Сочи почти на 7 часов. Борт не успели подготовить ко времени вылета по расписанию.