В аэропорту ХМАО стали задерживать рейсы

В аэропорту Сургута задержали вылеты самолетов в Омск и Новосибирск. Авиарейс Utair в Омск полетит на 5 часов позже, а самолет S7 Airlines в Новосибирск — на полтора часа позже. В справочной службе аэровокзала корреспонденту URA.RU в качестве причин задержек авиарейсов назвали подготовку воздушного судна и позднее прибытие борта.
«Вылет рейса ЮТ139 задержан в связи с подготовкой воздушного судна — это официальная причина. А рейс S75348 задержан по причине позднего прибытия борта из Новосибирска», — сообщили в справочной. Табло аэропорта также информирует о том, что рейс в Омск задержан до 17:30 часов, а вылет в Новосибирск — до 18:55 часов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задержали вылет самолета в Сочи почти на 7 часов. Борт не успели подготовить ко времени вылета по расписанию.
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