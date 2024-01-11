Зеленский высказался о временном прекращении огня с Россией

Зеленский: прекращение огня с РФ не приведет к политическому диалогу
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Прекращение огня будет выгодно только России, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

«Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.

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Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. «Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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