Зеленский высказался о временном прекращении огня с Россией

Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
«Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.
Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. «Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.