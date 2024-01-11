Зеленский высказался о временном прекращении огня с Россией

Зеленский: прекращение огня с РФ не приведет к политическому диалогу

11 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Прекращение огня будет выгодно только России, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. «Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.

Временное прекращение огня не приведет к политическому диалогу и принесет пользу исключительно России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. «Временное прекращение огня пойдет на пользу только России и не приведет к политическому диалогу», — заявил Зеленский во время выступления. Он добавил, что подобной паузы в данный момент не планируется. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, выразил готовность к прекращению огня на Украине. Однако он не согласен на отступление с присоединенных территорий. Участие российской делегации в переговорах будет возможным только в случае выполнения Россией предложенных условий со стороны Киева.