NYT: Путин открыт для прекращения огня на Украине

23 декабря 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин готов к тому, чтобы начать переговоры по Украине, считают американские чиновники Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников. «Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале . Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия. Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников. «Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале. Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия. Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT.