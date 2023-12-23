NYT: Путин открыт для прекращения огня на Украине

Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников.
«Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале. Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия.
Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным.
Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT.
Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников. «Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале. Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия. Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT.