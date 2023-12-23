NYT: Путин открыт для прекращения огня на Украине

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин готов к тому, чтобы начать переговоры по Украине, считают американские чиновники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников.

«Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале. Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия.

Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным.

Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT.

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Президент России Владимир Путин готов к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных американских и российских чиновников. «Президент России сигнализирует через посредников о готовности к прекращению огня. При этом он не готов отступить ни на метр от присоединенных территорий», — говорится в материале. Отмечается, что делегация РФ сядет за стол переговоров, только если Киев согласиться выполнить российские условия. Путин и Кремль неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам. Однако на данный момент это невозможно из-за указа президента Украины Владимира Зеленского. Он запрещает на законодательном уровне диалог с Путиным. Сейчас есть несколько предложений по тому, как разрешить конфликт между Киевом и Москвой. Среди них выделяют украинский сценарий, когда диалог идет в условиях прекращения огня, а ВС РФ отодвигает войска, и китайский. Согласно последнему, переговоры могут состояться и без ротации армии РФ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что искать формулу мира на Украине без России — абсурдно. На этом фоне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что не видит предпосылок для прекращения огня на Украине, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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