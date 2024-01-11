Рада отозвала законопроект о мобилизации с рассмотрения

11 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Рада сняла с рассмотрения законопроект, предполагающий расширение мобилизации на Украине Фото: Министерство обороны Украины Верховная Рада Украины отозвала с рассмотрения законопроект о мобилизации, предполагающий глобальное ее изменение. Он возвращен на доработку. Об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Давид Арахамия в своем telegram-канале. Ранее уже проходила информация, что законопроект снят с рассмотрения, но тогда Арахамия опроверг ее. Законопроект о мобилизации был внесен в Раду еще в конце 2023 года. Согласно ему расширялся список подлежащих мобилизации. В список также попадали и инвалиды третьей группы.

Верховная Рада Украины отозвала с рассмотрения законопроект о мобилизации, предполагающий глобальное ее изменение. Он возвращен на доработку. Об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Давид Арахамия в своем telegram-канале. Ранее уже проходила информация, что законопроект снят с рассмотрения, но тогда Арахамия опроверг ее. Законопроект о мобилизации был внесен в Раду еще в конце 2023 года. Согласно ему расширялся список подлежащих мобилизации. В список также попадали и инвалиды третьей группы.