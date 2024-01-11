Рада отозвала законопроект о мобилизации с рассмотрения

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Рада сняла с рассмотрения законопроект, предполагающий расширение мобилизации на Украине Фото:

Верховная Рада Украины отозвала с рассмотрения законопроект о мобилизации, предполагающий глобальное ее изменение. Он возвращен на доработку. Об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Давид Арахамия в своем telegram-канале.

Ранее уже проходила информация, что законопроект снят с рассмотрения, но тогда Арахамия опроверг ее. Законопроект о мобилизации был внесен в Раду еще в конце 2023 года. Согласно ему расширялся список подлежащих мобилизации. В список также попадали и инвалиды третьей группы.

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Верховная Рада Украины отозвала с рассмотрения законопроект о мобилизации, предполагающий глобальное ее изменение. Он возвращен на доработку. Об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах», — написал Давид Арахамия в своем telegram-канале. Ранее уже проходила информация, что законопроект снят с рассмотрения, но тогда Арахамия опроверг ее. Законопроект о мобилизации был внесен в Раду еще в конце 2023 года. Согласно ему расширялся список подлежащих мобилизации. В список также попадали и инвалиды третьей группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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