Фракция «Слуга народа» вернула законопроект о мобилизации в кабмин

11 января 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Законопроект о мобилизации собираются доработать Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула правительственный законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Только что фракция „Слуги народа“ на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку кабмину», — написал Гончаренко. В Раде еще 8 января отвергли данный законопроект. О необходимости доработки первым заявил комитете по соцполитике Совета. Согласно правительственному закону о мобилизации на Украине система воинского призыва кардинально изменится. После принятия закона военнослужащим придется самостоятельно явиться в военкоматы. В случае, если призывник проигнорирует закон, то его внесут реестр должников, наложив многочисленное количество санкций. Также закон отменяет ряд отсрочек у инвалидов и студентов. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что ему не хватает людей для армии ВСУ. Он предложил представителям комитета Рады идти на фронт, если ему не предоставят бойцов. За 2023 год с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин.

Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула правительственный законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Только что фракция „Слуги народа“ на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку кабмину», — написал Гончаренко. В Раде еще 8 января отвергли данный законопроект. О необходимости доработки первым заявил комитете по соцполитике Совета. Согласно правительственному закону о мобилизации на Украине система воинского призыва кардинально изменится. После принятия закона военнослужащим придется самостоятельно явиться в военкоматы. В случае, если призывник проигнорирует закон, то его внесут реестр должников, наложив многочисленное количество санкций. Также закон отменяет ряд отсрочек у инвалидов и студентов. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что ему не хватает людей для армии ВСУ. Он предложил представителям комитета Рады идти на фронт, если ему не предоставят бойцов. За 2023 год с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин.