10 января 2024

Фракция «Слуга народа» вернула законопроект о мобилизации в кабмин

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Законопроект о мобилизации собираются доработать Фото:
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Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула правительственный законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

«Только что фракция „Слуги народа“ на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку кабмину», — написал Гончаренко. В Раде еще 8 января отвергли данный законопроект. О необходимости доработки первым заявил комитете по соцполитике Совета.

Согласно правительственному закону о мобилизации на Украине система воинского призыва кардинально изменится. После принятия закона военнослужащим придется самостоятельно явиться в военкоматы. В случае, если призывник проигнорирует закон, то его внесут реестр должников, наложив многочисленное количество санкций. Также закон отменяет ряд отсрочек у инвалидов и студентов.

Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что ему не хватает людей для армии ВСУ. Он предложил представителям комитета Рады идти на фронт, если ему не предоставят бойцов. За 2023 год с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин.

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Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде вернула правительственный законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. «Только что фракция „Слуги народа“ на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку кабмину», — написал Гончаренко. В Раде еще 8 января отвергли данный законопроект. О необходимости доработки первым заявил комитете по соцполитике Совета. Согласно правительственному закону о мобилизации на Украине система воинского призыва кардинально изменится. После принятия закона военнослужащим придется самостоятельно явиться в военкоматы. В случае, если призывник проигнорирует закон, то его внесут реестр должников, наложив многочисленное количество санкций. Также закон отменяет ряд отсрочек у инвалидов и студентов. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что ему не хватает людей для армии ВСУ. Он предложил представителям комитета Рады идти на фронт, если ему не предоставят бойцов. За 2023 год с Украины пытались сбежать около восьми тысяч мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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