В полиции Перми назвали самые опасные городские районы. Инфографика

ГУ МВД: По количеству преступлений Свердловский район Перми самый опасный
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Статистику о преступлениях опубликовали в краевом главке Фото:

Свердловский район Перми считается самым неблагоприятным по количеству совершенных преступлений. Это следует из данных краевого главка за 10 месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. За 10 месяцев 2023 года там произошло 3640 преступлений. На втором месте по опасности стоит Индустриальный район — 2644 преступления. Замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район — 2523 преступления», — пояснили в полиции.

В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.

Статистика по совершенным в районах Перми преступлениям за 10 месяцев 2023 года
Статистика по совершенным в районах Перми преступлениям за 10 месяцев 2023 года

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Свердловский район Перми считается самым неблагоприятным по количеству совершенных преступлений. Это следует из данных краевого главка за 10 месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. За 10 месяцев 2023 года там произошло 3640 преступлений. На втором месте по опасности стоит Индустриальный район — 2644 преступления. Замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район — 2523 преступления», — пояснили в полиции. В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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