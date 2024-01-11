ГУ МВД: По количеству преступлений Свердловский район Перми самый опасный

Статистику о преступлениях опубликовали в краевом главке Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Свердловский район Перми считается самым неблагоприятным по количеству совершенных преступлений. Это следует из данных краевого главка за 10 месяцев 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Наибольшее количество преступлений было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. За 10 месяцев 2023 года там произошло 3640 преступлений. На втором месте по опасности стоит Индустриальный район — 2644 преступления. Замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район — 2523 преступления», — пояснили в полиции.

В Дзержинском районе Перми за 10 месяцев 2023 года было совершено 2156 преступлений. В Кировском — 2063. В Орджоникидзевском — 1953. Безопаснее всего в Перми жить в Ленинском районе, где совершено 1539 преступлений. Ранее URA.RU публиковало мнение горожан о том, в каком микрорайоне жить лучше, а где лучше даже не появляться.