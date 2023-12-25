Самые страшные микрорайоны Перми последних лет

На каких улицах можно остаться без штанов, встретить людоеда и получить по лицу

26 декабря 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Пермяки назвали самые неприятные для жизни микрорайоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спор жителей Перми о том, в каком районе опасней всего жить тянется из года в год. Жители центра недоумевают, как можно спокойно ходить по улицам микрорайонов Крохалева или Закамск. Тем временем пермяки, живущие в этих микрорайонах, защищают свою округу. URA.RU сделало подборку самых небезопасных для проживаниях микрорайонов на основании количества преступлений и воспоминаний местных жителей. Закамск Название микрорайона произошло из-за территориальной расположенности. Он находится в Кировском районе Перми на правом берегу Камы между деревней Оборино и микрорайоном Водники. Многие пермяки считают Закамск не самым благополучным районом и откровенно побаиваются туда ездить. «Довелось мне как-то оказаться в Закамске поздним вечером. На улицах темно, огромное количество людей с алкоголем в руках спокойно ходят по улицам. При этом выпившие пермяки не стесняются в выражении своих эмоций и не брезгуют внаглую „стрельнуть сигаретку“ у прохожих. Час простоял тогда на остановке в ожидании транспорта, больше не поеду туда вечером, не хочется возвращаться в „тревожные нулевые“», — поделился своим мнением пермяк на анонимных условиях. Сами жители Закамска не считают, что там опасно. «Нормально здесь жить,» — воскликнул один из собеседников агентства, а потом рассмеялся. В октябре на свободу вышел известный пермский людоед Михаил Малышев. Он поселился в квартире своей матери по улице Маршала Рыбалко. Тогда соседи Малышева и жители близлежащих домов требовали у властей принудительно переселить преступника подальше. Люди опасались за своих детей и то, что Малышев может не сдержаться и снова начнет убивать. Хотя источники URA.RU многократно говорили, что людоеду самому страшно лишний раз выходить на улицу Заостровка Новость по теме Раскрыты подробности убийства беременной женщины в Перми В рейтинге самых неспокойных микрорайонов Перми попала и Заостровка. Сразу несколько опрошенных URA.RU пермяков отметили, что категорически не поедут туда ни под каким предлогом. «Заостровка — район, где подавляющее большинство жителей — мигранты. Там царит особенная атмосфера и ехать туда, скажем, в мини-юбке я никому не посоветую. Да и вообще не советую туда ехать», — заявила одна из опрошенных пермячек. В феврале 2021 года Пермь потрясло жестокое двойное убийство, которое было совершено по ул. Есенина в Заостровке. Следователи выяснили, что мигрант обезглавил в квартире свою беременную жену, после этого вышел на улицу и расправился с ее отцом. Преступник пошел на этот шаг из-за развода, который требовала его убитая жена, а ее отец поддержал это решение. Пермский краевой суд назначил 27-летнему грузчику пожизненное лишение свободы в колонии строго режима. Гайва Отдаленный от центра микрорайон, расположенный на правом берегу Камы также как и Закамск имеет не самую хорошую репутацию. «Несмотря на то, что за последние годы там было построено множество новых жилых комплексов, переезжать туда совершенно нет желания. Главная причина в том, что на Гайве все время что-то негативное происходит», — рассуждает жительница Перми. В августе на жителя микрорайона напали несколько подростков. Мужчина не дал школьникам сигарету, за что поплатился жизнью. Пермяка забили до смерти, его брат оказался в больнице. Новость по теме Очевидцы раскрыли подробности расстрела людей в Перми. «Проснулся от женского крика» Летом 2019 года житель Гайвы зашел в магазин с ножом и взял в заложники продавца и одного покупателя. Мужчина 40 минут удерживал их, не выдвигая никаких требований. Позже он стал наносить одной из женщин удары ножом. В этот момент его застрелили сотрудники правоохранительных органов. В декабре этого же года житель Гайвы расстрелял из ружья дверь собственной квартиры. После этого мужчина вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Тогда от его рук погибла женщина, которая шла по улице, еще одного мужчину ранило в туловище, но он добрался до больницы, где ему оказали помощь. Досталось и сотрудникам Росгвардии, которые приехали на место стрельбы. Пермяк открыл огонь по ним. Стрелявшего удалось задержать, он с ранением был доставлен в больницу. против него было возбуждено несколько уголовных дел. Крохалева Микрорайон Крохалева относится к Свердловскому району Перми. Большинство опрошенных пермяков сошлись во мнении, что никогда бы не хотели там жить. «Я прожила там почти всю жизнь и считала, что агрессивные выпившие люди, которое сидит на детских площадках — норма. Каково же было мое удивление, когда я переехала в Индустриальный район, что можно поздним вечером спокойно ходить по улицам, к тебе никто не пристанет. Все улицы освещены, а количество магазинов, круглосуточно торгующих алкоголем близко к нулю», — поделилась мнением пермячка. Горожане отмечают, что в микрорайоне Крохалева небезопасно не только сейчас, по их словам, так было почти всегда. «В 2002 году у меня друга избили на Крохолях, причем до такой степени, что даже штаны ухитрились стянуть. В итоге товарищ вынужден был идти домой в одних носках и трусах», — поделился воспоминаниями житель центрального района Перми. «В 2011 году мою подругу избили прямо во дворе отдела полиции в микрорайоне Крохалева. Там же у девушки похитили мобильный телефон. Благо идти писать заявление было недалеко», — иронизирует другой пермяк. Некоторые из опрошенных, которые живут на Крохалевке сообщили, что считают свой район вполне безопасным. Они отмечают, что просто не стоит в позднее время ходить по улицам. Новость по теме Соседи Бекмансурова рассказали, чем живет дом, спустя год после атаки на ПГНИУ Летом 2015 года 21-летний пермяк, проживающий в общежитии в микрорайоне Крохалева избил до смерти свою сожительницу. От полученных травм девушка скончалась на месте. Тело убитой пермяк вынес на балкон, где его и нашли соседи. В июне 2019 года в микрорайоне Крохалева 52-летний местный житель пришел в гости к своей теще и устроил резню топором. Поссорившись с матерью своей сожительницы, он зарубил топором сначала пожилую женщину, а потом ее сожителя. В микрорайоне Крохалева жил и Тимур Бекмансуров, который в 2020 году строил нападение на пермский классический университет. Тогда от его действий погибли шесть человек, несколько десятков получили травмы и ранения. За совершенное нападение Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спор жителей Перми о том, в каком районе опасней всего жить тянется из года в год. Жители центра недоумевают, как можно спокойно ходить по улицам микрорайонов Крохалева или Закамск. Тем временем пермяки, живущие в этих микрорайонах, защищают свою округу. URA.RU сделало подборку самых небезопасных для проживаниях микрорайонов на основании количества преступлений и воспоминаний местных жителей. Название микрорайона произошло из-за территориальной расположенности. Он находится в Кировском районе Перми на правом берегу Камы между деревней Оборино и микрорайоном Водники. Многие пермяки считают Закамск не самым благополучным районом и откровенно побаиваются туда ездить. В октябре на свободу вышел известный пермский людоед Михаил Малышев. Он поселился в квартире своей матери по улице Маршала Рыбалко. Тогда соседи Малышева и жители близлежащих домов требовали у властей принудительно переселить преступника подальше. Люди опасались за своих детей и то, что Малышев может не сдержаться и снова начнет убивать. Хотя источники URA.RU многократно говорили, что людоеду самому страшно лишний раз выходить на улицу В рейтинге самых неспокойных микрорайонов Перми попала и Заостровка. Сразу несколько опрошенных URA.RU пермяков отметили, что категорически не поедут туда ни под каким предлогом. «Заостровка — район, где подавляющее большинство жителей — мигранты. Там царит особенная атмосфера и ехать туда, скажем, в мини-юбке я никому не посоветую. Да и вообще не советую туда ехать», — заявила одна из опрошенных пермячек. В феврале 2021 года Пермь потрясло жестокое двойное убийство, которое было совершено по ул. Есенина в Заостровке. Следователи выяснили, что мигрант обезглавил в квартире свою беременную жену, после этого вышел на улицу и расправился с ее отцом. Преступник пошел на этот шаг из-за развода, который требовала его убитая жена, а ее отец поддержал это решение. Пермский краевой суд назначил 27-летнему грузчику пожизненное лишение свободы в колонии строго режима. Гайва Отдаленный от центра микрорайон, расположенный на правом берегу Камы также как и Закамск имеет не самую хорошую репутацию. «Несмотря на то, что за последние годы там было построено множество новых жилых комплексов, переезжать туда совершенно нет желания. Главная причина в том, что на Гайве все время что-то негативное происходит», — рассуждает жительница Перми. В августе на жителя микрорайона напали несколько подростков. Мужчина не дал школьникам сигарету, за что поплатился жизнью. Пермяка забили до смерти, его брат оказался в больнице. Летом 2019 года житель Гайвы зашел в магазин с ножом и взял в заложники продавца и одного покупателя. Мужчина 40 минут удерживал их, не выдвигая никаких требований. Позже он стал наносить одной из женщин удары ножом. В этот момент его застрелили сотрудники правоохранительных органов. В декабре этого же года житель Гайвы расстрелял из ружья дверь собственной квартиры. После этого мужчина вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Тогда от его рук погибла женщина, которая шла по улице, еще одного мужчину ранило в туловище, но он добрался до больницы, где ему оказали помощь. Досталось и сотрудникам Росгвардии, которые приехали на место стрельбы. Пермяк открыл огонь по ним. Стрелявшего удалось задержать, он с ранением был доставлен в больницу. против него было возбуждено несколько уголовных дел. Микрорайон Крохалева относится к Свердловскому району Перми. Большинство опрошенных пермяков сошлись во мнении, что никогда бы не хотели там жить. «Я прожила там почти всю жизнь и считала, что агрессивные выпившие люди, которое сидит на детских площадках — норма. Каково же было мое удивление, когда я переехала в Индустриальный район, что можно поздним вечером спокойно ходить по улицам, к тебе никто не пристанет. Все улицы освещены, а количество магазинов, круглосуточно торгующих алкоголем близко к нулю», — поделилась мнением пермячка. Летом 2015 года 21-летний пермяк, проживающий в общежитии в микрорайоне Крохалева избил до смерти свою сожительницу. От полученных травм девушка скончалась на месте. Тело убитой пермяк вынес на балкон, где его и нашли соседи. В июне 2019 года в микрорайоне Крохалева 52-летний местный житель пришел в гости к своей теще и устроил резню топором. Поссорившись с матерью своей сожительницы, он зарубил топором сначала пожилую женщину, а потом ее сожителя. В микрорайоне Крохалева жил и Тимур Бекмансуров, который в 2020 году строил нападение на пермский классический университет. Тогда от его действий погибли шесть человек, несколько десятков получили травмы и ранения. За совершенное нападение Бекмансурова приговорили к пожизненному лишению свободы.