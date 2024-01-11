Челябинка стала поваром бригады особого назначения на передовой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный день супа для иностранных студентов. Пермь, повар, приготовление мяса, разделка мяса, кухня
Челябинка готовит для бойцов потрясающие блюда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Меня зовут Сова, я из Челябинска. Полгода назад я пришла с гражданки на СВО после того, как была руководителем большой волонтерской группы. Хотелось самой посмотреть, что здесь происходит. Теперь я здесь работаю поваром», — рассказала челябинка на видео.

Женщина поблагодарила Челябинск за помощь. Ранее Рыжий сообщил о том, что в помощь на передовую направлены уникальные скоростные дроны. Бойцы уже поблагодарили их за прекрасные качества.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Меня зовут Сова, я из Челябинска. Полгода назад я пришла с гражданки на СВО после того, как была руководителем большой волонтерской группы. Хотелось самой посмотреть, что здесь происходит. Теперь я здесь работаю поваром», — рассказала челябинка на видео. Женщина поблагодарила Челябинск за помощь. Ранее Рыжий сообщил о том, что в помощь на передовую направлены уникальные скоростные дроны. Бойцы уже поблагодарили их за прекрасные качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...