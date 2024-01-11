Челябинка готовит для бойцов потрясающие блюда
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Меня зовут Сова, я из Челябинска. Полгода назад я пришла с гражданки на СВО после того, как была руководителем большой волонтерской группы. Хотелось самой посмотреть, что здесь происходит. Теперь я здесь работаю поваром», — рассказала челябинка на видео.
Женщина поблагодарила Челябинск за помощь. Ранее Рыжий сообщил о том, что в помощь на передовую направлены уникальные скоростные дроны. Бойцы уже поблагодарили их за прекрасные качества.
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