Челябинка стала поваром бригады особого назначения на передовой. Видео

11 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Челябинка готовит для бойцов потрясающие блюда Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Меня зовут Сова, я из Челябинска. Полгода назад я пришла с гражданки на СВО после того, как была руководителем большой волонтерской группы. Хотелось самой посмотреть, что здесь происходит. Теперь я здесь работаю поваром», — рассказала челябинка на видео. Женщина поблагодарила Челябинск за помощь. Ранее Рыжий сообщил о том, что в помощь на передовую направлены уникальные скоростные дроны. Бойцы уже поблагодарили их за прекрасные качества.

Жительница Челябинска с позывным Сова стала поваром 902 бригады особого назначения на передовой. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Меня зовут Сова, я из Челябинска. Полгода назад я пришла с гражданки на СВО после того, как была руководителем большой волонтерской группы. Хотелось самой посмотреть, что здесь происходит. Теперь я здесь работаю поваром», — рассказала челябинка на видео. Женщина поблагодарила Челябинск за помощь. Ранее Рыжий сообщил о том, что в помощь на передовую направлены уникальные скоростные дроны. Бойцы уже поблагодарили их за прекрасные качества.