05 декабря 2023

Челябинцы отправили скоростные дроны на передовую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны разгоняются до скорости 130 километров в час Фото:
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Уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова, отправлены на передовую. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Эти уникальные дроны разработаны и собраны челябинцами. Названы так в честь земляка, Героя России Александра Антонова, который в 2022 году направил свой самолет в бронетанковую колонну противника, в результате действий экипажа прорыв армии противника был остановлен», — рассказал URA.RU Рыжий.

В Народный фронт Челябинской области дроны передал депутат заксобрания региона Евгений Рева. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.

Ранее замкомандира мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. Здесь они сортировали продукты из поставки гуманитарной помощи.

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Уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова, отправлены на передовую. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Эти уникальные дроны разработаны и собраны челябинцами. Названы так в честь земляка, Героя России Александра Антонова, который в 2022 году направил свой самолет в бронетанковую колонну противника, в результате действий экипажа прорыв армии противника был остановлен», — рассказал URA.RU Рыжий. В Народный фронт Челябинской области дроны передал депутат заксобрания региона Евгений Рева. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час. Ранее замкомандира мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. Здесь они сортировали продукты из поставки гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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