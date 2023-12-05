Дроны разгоняются до скорости 130 километров в час Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уникальные скоростные дроны, разработанные в Челябинске и названные в честь Героя России Антонова, отправлены на передовую. Об этом сообщил руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Эти уникальные дроны разработаны и собраны челябинцами. Названы так в честь земляка, Героя России Александра Антонова, который в 2022 году направил свой самолет в бронетанковую колонну противника, в результате действий экипажа прорыв армии противника был остановлен», — рассказал URA.RU Рыжий.

В Народный фронт Челябинской области дроны передал депутат заксобрания региона Евгений Рева. Скорость такой «птички» достигает 130 километров в час.

Ранее замкомандира мотострелкового полка и сопредседатель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ), челябинец Юрий «Ангел» Гагарин показал работу полевой кухни на передовой. Здесь они сортировали продукты из поставки гуманитарной помощи.