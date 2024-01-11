Жители Зеленоградска собрали более 500 подписей в защиту уволенного кота Сергея

11 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Кота «уволили» после трехлетнего «стажа работы» в местном магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Зеленоградска, расположенного в Калининградской области, выразили свою поддержку «уволенному» коту по имени Сергей, собрав более 500 подписей. Причиной «увольнения» стала жалоба. «Жители Зеленоградска собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея, который три года „проработал“ в местном магазине», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что кот провел три года в данном магазине и стал популярным среди местных жителей. Несколько дней назад Сергея «уволили» в результате жалобы, поступившей в Роспотребнадзор. В соответствии с предписанием, сотрудники магазина забрали пушистого кота домой. Директор магазина утверждает, что Сергей жил вдали от продуктов и кофемашины, но поскольку было выдано предписание, они были вынуждены его выполнить. Однако жители Зеленоградска не согласны с таким решением и выступают за возвращение любимого кота в магазин, заключили в РИА Новости.

Жители Зеленоградска, расположенного в Калининградской области, выразили свою поддержку «уволенному» коту по имени Сергей, собрав более 500 подписей. Причиной «увольнения» стала жалоба. «Жители Зеленоградска собрали более 500 подписей в защиту кота Сергея, который три года „проработал“ в местном магазине», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что кот провел три года в данном магазине и стал популярным среди местных жителей. Несколько дней назад Сергея «уволили» в результате жалобы, поступившей в Роспотребнадзор. В соответствии с предписанием, сотрудники магазина забрали пушистого кота домой. Директор магазина утверждает, что Сергей жил вдали от продуктов и кофемашины, но поскольку было выдано предписание, они были вынуждены его выполнить. Однако жители Зеленоградска не согласны с таким решением и выступают за возвращение любимого кота в магазин, заключили в РИА Новости.