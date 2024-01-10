В Салехарде на автозаправках заканчивается бензин

В Салехарде (ЯНАО) автолюбители сообщили о недостатке топлива на АЗС города. Причиной этого стала бушующая метель, пояснили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Доставка [бензина] задерживается из-за плохих погодных условий, но как только погода улучшится — бензин будет. Бензовозы „Роснефти“ едут к нам из Надыма, топливо „Лукойл“ — уже ждет в Лабытнанги», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Начальник отдела потребительского рынка и инвестиций по Салехарду Татьяна Вохмянина отметила, что бензин марки АИ-92 закончился только на заправке «Роснефти», на остальных АЗС города он имеется в наличии. Мониторинг цен и количество топлива находится на постоянном контроле.
Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в округе снизилась. В Салехарде цена литра бензина данной марки составляет около 40 рублей.
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