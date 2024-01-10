10 января 2024

В Салехарде на автозаправках заканчивается бензин

Власти Салехарда сообщили о ситуации на городских бензозаправках
© Служба новостей «URA.RU»
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Автолюбители Салехарда не могут заправиться на городских АЗС Фото:

В Салехарде (ЯНАО) автолюбители сообщили о недостатке топлива на АЗС города. Причиной этого стала бушующая метель, пояснили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Доставка [бензина] задерживается из-за плохих погодных условий, но как только погода улучшится — бензин будет. Бензовозы „Роснефти“ едут к нам из Надыма, топливо „Лукойл“ — уже ждет в Лабытнанги», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Начальник отдела потребительского рынка и инвестиций по Салехарду Татьяна Вохмянина отметила, что бензин марки АИ-92 закончился только на заправке «Роснефти», на остальных АЗС города он имеется в наличии. Мониторинг цен и количество топлива находится на постоянном контроле.

Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в округе снизилась. В Салехарде цена литра бензина данной марки составляет около 40 рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) автолюбители сообщили о недостатке топлива на АЗС города. Причиной этого стала бушующая метель, пояснили в пресс-службе администрации окружной столицы. «Доставка [бензина] задерживается из-за плохих погодных условий, но как только погода улучшится — бензин будет. Бензовозы „Роснефти“ едут к нам из Надыма, топливо „Лукойл“ — уже ждет в Лабытнанги», — сообщила пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Начальник отдела потребительского рынка и инвестиций по Салехарду Татьяна Вохмянина отметила, что бензин марки АИ-92 закончился только на заправке «Роснефти», на остальных АЗС города он имеется в наличии. Мониторинг цен и количество топлива находится на постоянном контроле. Ранее URA.RU рассказало, что стоимость бензина марки АИ-92 в округе снизилась. В Салехарде цена литра бензина данной марки составляет около 40 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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