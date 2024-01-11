В курганских школах растет количество учеников с диабетом

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Для детей с диабетом организуют питание по специальному меню Фото:

В школах Курганской области становится больше учеников с диабетом, при этом в образовательных организациях успешно решают проблему питания таких детей. Об этом сообщила сопредседатель курганского Народного фронта Ольга Баланчук, передает корреспондент URA.RU.

«Если у ребенка сахарный диабет, то для такого ребенка составляется индивидуальное меню, и он питается по этому меню. Я считаю это большим достижением последних лет. К большому сожалению, детей с сахарным диабетом становится больше, в том числе инсулинозависимых. Проблема питания решается», — отметила Баланчук.

Вместе с тем, часто родители учеников в своих обращениях в НФ дают субъективную оценку школьному питанию. Баланчук напомнила, что питание в школах производится по утвержденному меню, а вкусовые предпочтения детей должны учитывать сами родители.

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В школах Курганской области становится больше учеников с диабетом, при этом в образовательных организациях успешно решают проблему питания таких детей. Об этом сообщила сопредседатель курганского Народного фронта Ольга Баланчук, передает корреспондент URA.RU. «Если у ребенка сахарный диабет, то для такого ребенка составляется индивидуальное меню, и он питается по этому меню. Я считаю это большим достижением последних лет. К большому сожалению, детей с сахарным диабетом становится больше, в том числе инсулинозависимых. Проблема питания решается», — отметила Баланчук. Вместе с тем, часто родители учеников в своих обращениях в НФ дают субъективную оценку школьному питанию. Баланчук напомнила, что питание в школах производится по утвержденному меню, а вкусовые предпочтения детей должны учитывать сами родители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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