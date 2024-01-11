Российский военный, выживавший 10 дней с солдатом ВСУ, записал видео

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Российский солдат рассказал, что ВСУ обстреливают своих же Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал вместе с украинским бойцом, которого обстреляли свои же. Сам военный РФ выживал десять дней после того, как получил ранение и потерял сознание. Выживший записал видео, где раскрыл подробности сотрудничества с украинским солдатом.

«Думали занять блиндаж. Штурмовали, нас четыре человека были. Пока шли, начало накрывать. От блиндажа сдвинулся, мина прилетела. Получил ранение в спину. Когда очнулся утром, дополз до блиндажа, а там [украинец] злой. Видимо [Вооруженные силы Украины] по своим били. Жили с ним, пытались выживать», — рассказал «Бабка». Соответствующее видео опубликовал Mash. Российский солдат подчеркнул, что его невольный товарищ по несчастью изъяснялся на украинском языке, тем не менее он использовал русские нецензурные выражения, когда говорил о своих боевых товарищах, бросивших его.

«Бабка» признался, что украинец оказал медпомощь ему, перевязав раны. Сам российский боец также оказывал первую помощь. «Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была соленая», — уточнил «Бабка». Однако солдат ВСУ не смог продержаться долго и скончался на третий день выживания.

В настоящий момент «Бабка» проходит реабилитацию в госпитале. Его нашли солдаты РФ из другого подразделения на десятый день выживания.

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Российский солдат с позывным «Бабка» рассказал, как несколько дней выживал вместе с украинским бойцом, которого обстреляли свои же. Сам военный РФ выживал десять дней после того, как получил ранение и потерял сознание. Выживший записал видео, где раскрыл подробности сотрудничества с украинским солдатом. «Думали занять блиндаж. Штурмовали, нас четыре человека были. Пока шли, начало накрывать. От блиндажа сдвинулся, мина прилетела. Получил ранение в спину. Когда очнулся утром, дополз до блиндажа, а там [украинец] злой. Видимо [Вооруженные силы Украины] по своим били. Жили с ним, пытались выживать», — рассказал «Бабка». Соответствующее видео опубликовал Mash. Российский солдат подчеркнул, что его невольный товарищ по несчастью изъяснялся на украинском языке, тем не менее он использовал русские нецензурные выражения, когда говорил о своих боевых товарищах, бросивших его. «Бабка» признался, что украинец оказал медпомощь ему, перевязав раны. Сам российский боец также оказывал первую помощь. «Жили мы с ним, пытались выживать. У нас ни воды не было, еда была соленая», — уточнил «Бабка». Однако солдат ВСУ не смог продержаться долго и скончался на третий день выживания. В настоящий момент «Бабка» проходит реабилитацию в госпитале. Его нашли солдаты РФ из другого подразделения на десятый день выживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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