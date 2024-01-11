Курганская область вошла в топ регионов по росту промышленности

11 января 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

За 11 месяцев курганский регион поднялся на шестое место в российском рейтинге по развитию промышленности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область заняла одну из лидирующих позиций в стране по росту промышленности в России. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По итогам 11 месяцев по промышленному росту Курганская область занимает шестое место в стране», — написал Вадим Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». О рейтинге, как сообщил Шумков, стало известно на заседании правительства Курганской области. На данном заседании власти обсуждали итоги социально-экономического развития за прошедший год. Также, по словам Шумкова, на заседании было отмечено, что Курганская область стала лидером из регионов России по росту выплат налога на доходы физических лиц, уплачиваемых с заработных плат. Кроме того, оценили динамику роста доходов бюджета: регион в первой двадцатке по стране. Отдельно Шумков отметил достигнутые и плановые показатели по росту агропромышленного комплекса, сообщив, что смотрятся они красиво. Ранее URA.RU писало о том, с какими трудностями придется столкнуться Курганской области, чтобы стать лидером аргопромышленного комплекса. Среди них, например, большие затраты на производство молока, а также плодородная земля, которую никто не возделывает.

Курганская область заняла одну из лидирующих позиций в стране по росту промышленности в России. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. «По итогам 11 месяцев по промышленному росту Курганская область занимает шестое место в стране», — написал Вадим Шумков в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». О рейтинге, как сообщил Шумков, стало известно на заседании правительства Курганской области. На данном заседании власти обсуждали итоги социально-экономического развития за прошедший год. Также, по словам Шумкова, на заседании было отмечено, что Курганская область стала лидером из регионов России по росту выплат налога на доходы физических лиц, уплачиваемых с заработных плат. Кроме того, оценили динамику роста доходов бюджета: регион в первой двадцатке по стране. Отдельно Шумков отметил достигнутые и плановые показатели по росту агропромышленного комплекса, сообщив, что смотрятся они красиво. Ранее URA.RU писало о том, с какими трудностями придется столкнуться Курганской области, чтобы стать лидером аргопромышленного комплекса. Среди них, например, большие затраты на производство молока, а также плодородная земля, которую никто не возделывает.