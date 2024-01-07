Как Курганская область станет лидером в АПК

С какими трудностями предстоит столкнуться команде губернатора Шумкова и бизнесу

08 января 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Урожай зерновых в Курганской области в 2023 году превысил 2 млн тонн Фото: Сергей Венявский © URA.RU Экономика Курганской области сейчас наиболее активно растет в сфере промышленности. Заводы получают госзаказы, обеспечивая необходимые поставки в зону СВО. Однако, власти думают на перспективу. СВО — не вечна, а населению нужна еда и работа. В этой связи команда губернатора Курганской области Вадима Шумкова делает ставку на развитие агропромышленного комплекса (АПК). URA.RU собрало основные направления прогресса сектора. Заброшенные земли Заброшенные земли изымают и пускают в оборот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые владельцы сельскохозяйственных земель в Курганской области забрасывают пашни. Они не пригодны для выращивания зерна, зарастают травой и становятся к тому же пожароопасными. Чиновники в округах целенаправленно по спискам выявляют таких нерадивых владельцев, и забирают земли, применив юридические нормы. В течение ближайших двух лет власти планируют ввести в оборот порядка 200 тыс. га земель сельхозназначения. Но есть и другие планы на 2024 год. «Приобрести не менее 1700 единиц новой сельхозтехники и оборудования. Продолжить реализацию 239 инвестпроектов и создать дополнительно большое количество рабочих мест», — писал глава региона Шумков у себя в telegram-канале. В 2023 году курганские сельхозтоваропроизводителели закупили свыше 1600 единиц техники. При этом регион воспользовался предложением Минсельхоза РФ по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%. Статья по теме Курганская область выходит в лидеры АПК в России Производство молока Разведение крупного рогатого скота для производства молока требует больших финансовых затрат. В регионе и за его пределами находятся инвесторы готовые вкладывать средства в развитие молочного направления. В селе Мальцево Шадринского округа в 2023 года открылась молочная ферма. Емкость проекта — около полумиллиарда рублей. Для покупки выбраны животные, способные производить до 8 тонн молока ежегодно. Ферма стала одним из первых агропроектов на Урале, созданных полностью на базе российских инженерных решений и технологий. Она будет производить до 3,2 тысяч тонн молока ежегодно. «Впервые для Кургана мы преодолели весь тяжелый путь от прохождения экологической государственной экспертизы до подачи заявки на получение финансирования, мер поддержки из федерального бюджета. Мы показываем путь, по которому за нами пойдут следующие инвесторы. Это даст реальный толчок для развития сельского хозяйства региона», — рассказал URA.RU инвестор, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Возмещение средств на строительство фермы в Мальцево из федерального и областного бюджетов составило около 138 млн рублей. С использованием господдержки в Курганской области планируют открыть еще одно крупное производство. «Выделяемые субсидии на молоко от 2-5 рублей на литр — это значительная поддержка. Также из бюджета рассматривается возможность финансирования большого проекта на 1200 голов рогатого скота. Поддержка федеральная высокая, но хотелось бы еще больше. Надеюсь, когда ситуация с бюджетом станет лучше — будем получать больше», — пояснил URA.RU депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский. В Курганской области зафиксирован подъем по производству молока, одной из самых инвестиционно тяжелых сфер АПК Фото: Георгий Бергал © URA.RU Еще в регионе завершен ремонт молочной фермы на 290 голов в хозяйстве ЗАО «Путь к коммунизму» в Юргамышском округе. Корпус введен в эксплуатацию. Сейчас в отремонтированном коровнике находятся дойные буренки. Всего на ферме содержат 1047 голов скота. Было закуплено 130 телок голштинской породы молочного направления. За год общее поголовье коров выросло более чем на 333 головы. По данным агрохолдинга, одна дойная корова на ферме дает около 28 литров молока в сутки. Этот показатель более чем на 10 литров больше результатов 2022 года. Мясное животноводство Важной частью стратегии команды Шумкова является стимулирование разведения крупного рогатого скота (КРС). С 2019 года поголовье мясного скота показало рост — 270?; овец и коз в сельхозорганизациях и КФХ — 300?; свиней — 150%. Причем бизнес не только сам выращивает животных, но и привлекает население. К примеру, мясная компания «Велес» раздает населению молодняк, обеспечивает кормами, а затем выкупает животное. Мясокомбинат в дальнейшем перерабатывает полученное мясо. Сам Ильтяков в разговоре с URA.RU заявил, что главное сохранять отношения и текущую помощь от правительства. «Цифры говорят сами за себя. У нас сегодня в два раза увеличение КРС. <…> Мер поддержки в регионе уже достаточно, нужно выполнить те, которые предоставляет область и Минсельхоз. Результат увеличится еще на 30% минимум в этом году. Нам важно вырастить крепких фермеров, которые будут жить на земле и трудиться, построив конструктивные отношения с государством. Самое главное — сохранить эти отношения и не менять правила игры на ходу», — уточнил Ильтяков. Обучение фермеров Новость по теме Школьники из агроклассов развивают свои проекты в УрФО Замедлить развитие АПК в регионе может недостаточное понимание фермеров — как правильно оформить документы на получение субсидий. «Государственные деньги требуют особого бережного отношения. Также как и оформление документов на их использование. Поэтому департамент АПК на постоянной основе проводит обучение сельхозтоваропроизводителей, чтобы не было недопонимания», — говорит источник. Успех отрасли во многом зависит от наличия кадров. В Курганской области начали учить будущих аграриев уже в школе. С 2023 года в 21 школе Курганской области запустили профориентационные «Мальцевские классы», где готовят будущих аграриев и животноводов. Экспорт продукции АПК Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Основную часть экспорта составили продовольственные товары и сырье для их производства; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В области сформирована система поддержки экспорта. В фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» действует Центр поддержки экспорта. Там предприниматели получают консультации по зарубежной торговле. Также действует Региональная программа развития экспорта Курганской области. В нее вошли три приоритетных направления: экспорт продукции АПК, промышленный экспорт и экспорт медицинских и туристических услуг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономика Курганской области сейчас наиболее активно растет в сфере промышленности. Заводы получают госзаказы, обеспечивая необходимые поставки в зону СВО. Однако, власти думают на перспективу. СВО — не вечна, а населению нужна еда и работа. В этой связи команда губернатора Курганской области Вадима Шумкова делает ставку на развитие агропромышленного комплекса (АПК). URA.RU собрало основные направления прогресса сектора. Заброшенные земли Некоторые владельцы сельскохозяйственных земель в Курганской области забрасывают пашни. Они не пригодны для выращивания зерна, зарастают травой и становятся к тому же пожароопасными. Чиновники в округах целенаправленно по спискам выявляют таких нерадивых владельцев, и забирают земли, применив юридические нормы. В течение ближайших двух лет власти планируют ввести в оборот порядка 200 тыс. га земель сельхозназначения. Но есть и другие планы на 2024 год. «Приобрести не менее 1700 единиц новой сельхозтехники и оборудования. Продолжить реализацию 239 инвестпроектов и создать дополнительно большое количество рабочих мест», — писал глава региона Шумков у себя в telegram-канале. В 2023 году курганские сельхозтоваропроизводителели закупили свыше 1600 единиц техники. При этом регион воспользовался предложением Минсельхоза РФ по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%. Производство молока Разведение крупного рогатого скота для производства молока требует больших финансовых затрат. В регионе и за его пределами находятся инвесторы готовые вкладывать средства в развитие молочного направления. В селе Мальцево Шадринского округа в 2023 года открылась молочная ферма. Емкость проекта — около полумиллиарда рублей. Для покупки выбраны животные, способные производить до 8 тонн молока ежегодно. Ферма стала одним из первых агропроектов на Урале, созданных полностью на базе российских инженерных решений и технологий. Она будет производить до 3,2 тысяч тонн молока ежегодно. «Впервые для Кургана мы преодолели весь тяжелый путь от прохождения экологической государственной экспертизы до подачи заявки на получение финансирования, мер поддержки из федерального бюджета. Мы показываем путь, по которому за нами пойдут следующие инвесторы. Это даст реальный толчок для развития сельского хозяйства региона», — рассказал URA.RU инвестор, представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров. Возмещение средств на строительство фермы в Мальцево из федерального и областного бюджетов составило около 138 млн рублей. Еще в регионе завершен ремонт молочной фермы на 290 голов в хозяйстве ЗАО «Путь к коммунизму» в Юргамышском округе. Корпус введен в эксплуатацию. Сейчас в отремонтированном коровнике находятся дойные буренки. Всего на ферме содержат 1047 голов скота. Было закуплено 130 телок голштинской породы молочного направления. За год общее поголовье коров выросло более чем на 333 головы. По данным агрохолдинга, одна дойная корова на ферме дает около 28 литров молока в сутки. Этот показатель более чем на 10 литров больше результатов 2022 года. Мясное животноводство Важной частью стратегии команды Шумкова является стимулирование разведения крупного рогатого скота (КРС). С 2019 года поголовье мясного скота показало рост — 270?; овец и коз в сельхозорганизациях и КФХ — 300?; свиней — 150%. Причем бизнес не только сам выращивает животных, но и привлекает население. К примеру, мясная компания «Велес» раздает населению молодняк, обеспечивает кормами, а затем выкупает животное. Мясокомбинат в дальнейшем перерабатывает полученное мясо. Сам Ильтяков в разговоре с URA.RU заявил, что главное сохранять отношения и текущую помощь от правительства. Обучение фермеров Замедлить развитие АПК в регионе может недостаточное понимание фермеров — как правильно оформить документы на получение субсидий. «Государственные деньги требуют особого бережного отношения. Также как и оформление документов на их использование. Поэтому департамент АПК на постоянной основе проводит обучение сельхозтоваропроизводителей, чтобы не было недопонимания», — говорит источник. Успех отрасли во многом зависит от наличия кадров. В Курганской области начали учить будущих аграриев уже в школе. С 2023 года в 21 школе Курганской области запустили профориентационные «Мальцевские классы», где готовят будущих аграриев и животноводов. Экспорт продукции АПК Курганская область заняла второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2023 года. Объем экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым годом увеличился на 64%. Основную часть экспорта составили продовольственные товары и сырье для их производства; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; древесина и целлюлозно-бумажные изделия. В области сформирована система поддержки экспорта. В фонде «Инвестиционное агентство Курганской области» действует Центр поддержки экспорта. Там предприниматели получают консультации по зарубежной торговле. Также действует Региональная программа развития экспорта Курганской области. В нее вошли три приоритетных направления: экспорт продукции АПК, промышленный экспорт и экспорт медицинских и туристических услуг.