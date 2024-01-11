Владельцы облигаций холдинга пермского олигарха получили сотни миллионов рублей

Пермский «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащий входящему в список Forbes бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатил проценты по биржевым облигациям. Речь о сроке в три месяца, за который держатели ценных бумаг телекоммуникационной компании получили более трехсот миллионов рублей.
«Акционерное общество „Эр-Телеком Холдинг“, сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам. Категория — биржевые облигации. Отчетный период — с 12 октября 2023 года по 11 января 2024 года. Общий размер дохода составляет 329,1 млн рублей, обязательства по выплатам исполнены на 100%», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» выплатил дивиденды по акциям предприятия на миллиард рублей. Соответствующая сумма была начислена за шесть месяцев 2023 года. Владеющий телекоммуникационной компанией пермяк Андрей Кузяев входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние предпринимателя в 850 млн долларов.
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