Путин выразил соболезнования родным артиста Соломина

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил порядочность и достоинство Юрия Соломина Фото:
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Умер Юрий Соломин: как жил и от чего скончался худрук Малого театра

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Малого театра, народного артиста Юрия Соломина. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.

Соломин скончался в возрасте 88 лет. Предварительной причиной ухода из жизни артиста называют почечную недостаточность. URA.RU опубликовало полную биографию Соломина.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Малого театра, народного артиста Юрия Соломина. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. «Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении. Соломин скончался в возрасте 88 лет. Предварительной причиной ухода из жизни артиста называют почечную недостаточность. URA.RU опубликовало полную биографию Соломина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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