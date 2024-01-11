Путин выразил соболезнования родным артиста Соломина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Малого театра, народного артиста Юрия Соломина. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь», — подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.
Соломин скончался в возрасте 88 лет. Предварительной причиной ухода из жизни артиста называют почечную недостаточность. URA.RU опубликовало полную биографию Соломина.
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