NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Украины на 1 млрд долларов

11 января 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Представители США и Европы не смогли отчитаться о 40 000 единицах оружия, пишет NYT Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осуществление военных поставок США Украине не было должным образом отслежено со стороны американских властей, вследствие чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. Об этом пишет газета The New York Times. «Американские чиновники не отслеживали должным образом поставки ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что генеральный инспектор Минобороны США обнаружил, что представители министерства и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 000 единицах оружия. В связи с этим Конгресс обсуждает возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине. В докладе Пентагона отмечается, что высокий процент пропажи оружия может увеличить риск кражи или переадресации. Выводы экспертов указывают на то, что даже без более совершенных систем отслеживания будет трудно отследить дополнительные поставки оружия на Украину. Результаты данного доклада вызывает серьезную озабоченность относительно эффективности контроля за военной помощью Киеву, заключили в материале. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что бесконтрольные поставки вооружения на Украину привели к тому, что оружие незаконно попало в руки палестинской группировки ХАМАС. Об этом стало известно из разговора Стере с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осуществление военных поставок США Украине не было должным образом отслежено со стороны американских властей, вследствие чего было потеряно 40 000 единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов. Об этом пишет газета The New York Times. «Американские чиновники не отслеживали должным образом поставки ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что генеральный инспектор Минобороны США обнаружил, что представители министерства и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 000 единицах оружия. В связи с этим Конгресс обсуждает возможность предоставления дополнительной военной помощи Украине. В докладе Пентагона отмечается, что высокий процент пропажи оружия может увеличить риск кражи или переадресации. Выводы экспертов указывают на то, что даже без более совершенных систем отслеживания будет трудно отследить дополнительные поставки оружия на Украину. Результаты данного доклада вызывает серьезную озабоченность относительно эффективности контроля за военной помощью Киеву, заключили в материале. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что бесконтрольные поставки вооружения на Украину привели к тому, что оружие незаконно попало в руки палестинской группировки ХАМАС. Об этом стало известно из разговора Стере с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.