Регионы УрФО на выставке в Москве поддержали обстрелянный Белгород. Видео

11 января 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Символом регионального дня на выставке «Россия» стали тюльпаны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве регионы УрФО поддержали Белгородскую область, которая подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Вместе со всей страной регионы УрФО поддержали Белгородскую область на выставке „Россия“ На стендах всех регионов появились надписи „Белгород, наши сердца — с вами!“. Символом регионального дня стали тюльпаны, их раздают всем гостям», — пишет telegram-канал UrFO INFO. Тюльпаны являются знаком любви и счастья. В Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету», добавили в пресс-службе полпредства. Выставка «Россия» проводится по поручению российского президента Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. Из-за разлета осколков пострадали пять человек. По словам очевидцев, этот обстрел был сильнейшим за все время спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в сюжете URA.RU.

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве регионы УрФО поддержали Белгородскую область, которая подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Вместе со всей страной регионы УрФО поддержали Белгородскую область на выставке „Россия“ На стендах всех регионов появились надписи „Белгород, наши сердца — с вами!“. Символом регионального дня стали тюльпаны, их раздают всем гостям», — пишет telegram-канал UrFO INFO. Тюльпаны являются знаком любви и счастья. В Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету», добавили в пресс-службе полпредства. Выставка «Россия» проводится по поручению российского президента Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. Из-за разлета осколков пострадали пять человек. По словам очевидцев, этот обстрел был сильнейшим за все время спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в сюжете URA.RU.