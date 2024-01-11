Регионы УрФО на выставке в Москве поддержали обстрелянный Белгород. Видео

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Виды города. Екатеринбург, тюльпаны, цветение, цветы, весна
Символом регионального дня на выставке «Россия» стали тюльпаны Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве регионы УрФО поддержали Белгородскую область, которая подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО.

«Вместе со всей страной регионы УрФО поддержали Белгородскую область на выставке „Россия“ На стендах всех регионов появились надписи „Белгород, наши сердца — с вами!“. Символом регионального дня стали тюльпаны, их раздают всем гостям», — пишет telegram-канал UrFO INFO.

Тюльпаны являются знаком любви и счастья. В Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету», добавили в пресс-службе полпредства.

Выставка «Россия» проводится по поручению российского президента Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства.

ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. Из-за разлета осколков пострадали пять человек. По словам очевидцев, этот обстрел был сильнейшим за все время спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве регионы УрФО поддержали Белгородскую область, которая подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Вместе со всей страной регионы УрФО поддержали Белгородскую область на выставке „Россия“ На стендах всех регионов появились надписи „Белгород, наши сердца — с вами!“. Символом регионального дня стали тюльпаны, их раздают всем гостям», — пишет telegram-канал UrFO INFO. Тюльпаны являются знаком любви и счастья. В Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету», добавили в пресс-службе полпредства. Выставка «Россия» проводится по поручению российского президента Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. Из-за разлета осколков пострадали пять человек. По словам очевидцев, этот обстрел был сильнейшим за все время спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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