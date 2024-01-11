На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве регионы УрФО поддержали Белгородскую область, которая подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО.
«Вместе со всей страной регионы УрФО поддержали Белгородскую область на выставке „Россия“ На стендах всех регионов появились надписи „Белгород, наши сердца — с вами!“. Символом регионального дня стали тюльпаны, их раздают всем гостям», — пишет telegram-канал UrFO INFO.
Тюльпаны являются знаком любви и счастья. В Белгороде ежегодно проходит фестиваль «Река в цвету», добавили в пресс-службе полпредства.
Выставка «Россия» проводится по поручению российского президента Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля. В ней участвуют 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства.
ВСУ обстреляли Белгород 30 декабря 2023 года. Из-за разлета осколков пострадали пять человек. По словам очевидцев, этот обстрел был сильнейшим за все время спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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