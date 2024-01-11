Дело челябинца, случайно подстрелившего школьницу, передают в районный отдел СК

СКР по Челябинской области установил обстоятельства случайного ранения школьницы охотником в лесу Сосновского района. Дело передали в следственный отдел района, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Дело передано в Сосновский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования. Решение принято с учетом тяжести причиненного вреда здоровью, возраста потерпевшей и иных установленных обстоятельств», — сообщили в пресс-службе
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. По данным URA.RU, после огнестрельного ранения у нее нет нарушений функций таза. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения 63-летнему охотнику.
Ранее URA.RU сообщало о том, что девочка получила ранее в лесу Сосновского района, когда толкала машину друга, застрявшую в снегу. Мужчина в это время охотился на косулю, но случайно попал в школьницу. Информация подтвердилась в ходе следствия СК.
Мужчину задержали по подозрению в преступлении по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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