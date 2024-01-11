В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга местные жители заметили босого мальчика, который плачет от холода и хватается за ноги. Ребенок вышел на улицу вместе с мамой выгуливать собаку, рассказали очевидцы.
«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов,15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова местного жителя.
Фотографии начали расходиться по чатам жильцов Солнечного микрорайона. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна. «Это не нормально», — возмущается очевидец.
Ранее URA.RU писало, что жители Березовского нашли двух девочек шести и семи лет, которые раздетыми и босыми шли по темной улице. Дети сбежали из дома от матерей, которые во время пьяного застолья сцепились в драке. Сотрудники полиции доставили детей в больницу.
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