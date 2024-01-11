В Екатеринбурге заметили босого плачущего мальчика, гуляющего с мамой. Фото

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Мать с ребенком выгуливали собаку Фото:

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга местные жители заметили босого мальчика, который плачет от холода и хватается за ноги. Ребенок вышел на улицу вместе с мамой выгуливать собаку, рассказали очевидцы.

«Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов,15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова местного жителя.

Фотографии начали расходиться по чатам жильцов Солнечного микрорайона. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна. «Это не нормально», — возмущается очевидец.

Ранее URA.RU писало, что жители Березовского нашли двух девочек шести и семи лет, которые раздетыми и босыми шли по темной улице. Дети сбежали из дома от матерей, которые во время пьяного застолья сцепились в драке. Сотрудники полиции доставили детей в больницу.

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В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга местные жители заметили босого мальчика, который плачет от холода и хватается за ноги. Ребенок вышел на улицу вместе с мамой выгуливать собаку, рассказали очевидцы. «Добрый вечер, наблюдала только что картину: по улице Чемпионов,15 мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку. Мальчишку жалко», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» слова местного жителя. Фотографии начали расходиться по чатам жильцов Солнечного микрорайона. Дальнейшая судьба ребенка неизвестна. «Это не нормально», — возмущается очевидец. Ранее URA.RU писало, что жители Березовского нашли двух девочек шести и семи лет, которые раздетыми и босыми шли по темной улице. Дети сбежали из дома от матерей, которые во время пьяного застолья сцепились в драке. Сотрудники полиции доставили детей в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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