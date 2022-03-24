Свердловчане спасли раздетых детей, сбежавших от пьяных родителей

Оперативно прибывший наряд ОВД Березовского доставил девочек в больницу, где они сейчас и находятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Березовский Свердловской области прохожие вечером обнаружили на улице двух босоногих девочек. Сотрудники местной полиции уже установили их личности и доставили в больницу. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В тот вечер матери подобранных на улице детей вместе со своими сожителями в одном из частных домов по улице Уральская злоупотребляли алкоголем. Неожиданно между женщинами произошел бытовой конфликт и нетрезвые дамы разодрались. Дети, чтобы не видеть эту жуткую картину, босиком и без верхней одежды вышли на улицу и пошли куда глаза глядят», — сообщил Горелых. Он отметил, что девочки ушли недалеко: местные жители обнаружили их на той же улице, где они проживали, и вызвали полицию. Девочек доставили в больницу, где они сейчас и находятся.

Врачи обследовали детей — телесных повреждений у них нет, состояние здоровье удовлетворительное. Ноги отморозить они не успели, потому как прошли по улице порядка 500 метров.

«Сейчас представители МВД решают вопрос о заведении административного делопроизводства по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своих детей). Кроме того, рассматривается вопрос совместно с комиссий по делам несовершеннолетних о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (жестокое обращение с детьми)», — отметил полковник Горелых.

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