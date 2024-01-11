Полиция ищет злоумышленников, пытавшихся сжечь в Челябинске два жилых дома

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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Поджигатели действовали ночью Фото:

Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению лиц, которые причастны к поджогу шин в подъездах в двух районах Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города.

«В Отделы полиции „Курчатовский“ и „Северо-Западный“ поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы. Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили URA.RU в пресс-службе полиции Челябинска.

В Челябинске двое мужчин в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Позже мужчины в медицинских масках пытались проникнуть в подъезд другого дома, где также использовали покрышки в качестве горючего материала. По словам очевидцев, поджигатели передвигались на микроавтобусе Mercedes.

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Сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению лиц, которые причастны к поджогу шин в подъездах в двух районах Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД города. «В Отделы полиции „Курчатовский“ и „Северо-Западный“ поступили сообщения от местных жителей о возгорании шин в подъездах домов по улице Скульптора Головницкого и 40-летия Победы. Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили URA.RU в пресс-службе полиции Челябинска. В Челябинске двое мужчин в ночь на 11 января обложили дверь чужой квартиры покрышками и подожгли. Позже мужчины в медицинских масках пытались проникнуть в подъезд другого дома, где также использовали покрышки в качестве горючего материала. По словам очевидцев, поджигатели передвигались на микроавтобусе Mercedes.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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