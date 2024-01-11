11 января 2024

Цены на картофель на Украине достигли исторического максимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, продукты, картофель, урожай, картошка, еда
Оптовые цены не покрывают затраты украинских производителей картофеля Фото:

Оптовая цена на картофель на Украине выросла за год в четыре раза, достигнув исторического максимума. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

«Сейчас оптовые цены на картофель на Украине являются самыми высокими за всю историю. Фактически за год цены на это товар выросли почти в 4 раза», — приводит слова Ярмака украинское агентство УНИАН.

Экономист отметил, что за последние три недели цены на свежий картофель выросли на 40%, превысив стоимость в Европейском союзе. Украинские производители подобный рост цен объясняют неблагоприятными погодными условиями.

Аграрный комитет Верховной рады объявил, что с 15 января на Украине заработает электронная европейская система сертификации продовольствия. Отмечается, что использование онлайн платформы Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта позволит упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу, пишет НСН.

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Оптовая цена на картофель на Украине выросла за год в четыре раза, достигнув исторического максимума. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак. «Сейчас оптовые цены на картофель на Украине являются самыми высокими за всю историю. Фактически за год цены на это товар выросли почти в 4 раза», — приводит слова Ярмака украинское агентство УНИАН. Экономист отметил, что за последние три недели цены на свежий картофель выросли на 40%, превысив стоимость в Европейском союзе. Украинские производители подобный рост цен объясняют неблагоприятными погодными условиями. Аграрный комитет Верховной рады объявил, что с 15 января на Украине заработает электронная европейская система сертификации продовольствия. Отмечается, что использование онлайн платформы Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта позволит упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу, пишет НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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