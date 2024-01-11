Цены на картофель на Украине достигли исторического максимума

Оптовая цена на картофель на Украине выросла за год в четыре раза, достигнув исторического максимума. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.
«Сейчас оптовые цены на картофель на Украине являются самыми высокими за всю историю. Фактически за год цены на это товар выросли почти в 4 раза», — приводит слова Ярмака украинское агентство УНИАН.
Экономист отметил, что за последние три недели цены на свежий картофель выросли на 40%, превысив стоимость в Европейском союзе. Украинские производители подобный рост цен объясняют неблагоприятными погодными условиями.
Аграрный комитет Верховной рады объявил, что с 15 января на Украине заработает электронная европейская система сертификации продовольствия. Отмечается, что использование онлайн платформы Еврокомиссии по сертификации и поддержке экспорта позволит упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу, пишет НСН.
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