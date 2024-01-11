ОНК: бизнесмен Волкодав имел заболевание, препятствующее содержанию в СИЗО

12 января 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Волкодав был направлен на обследование в московскую больницу (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, осужденный за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», имел заболевание, которое препятствовало его содержанию в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Известно, что 30 декабря Сергей Волкодав был направлен на обследование в 13-ю городскую больницу Москвы, где ему диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства, согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным», — передает ТАСС слова Мельникова. В ходе проверки записей в книгах ОНК по Волкодаву при посещении СИЗО жалоб и обращений комиссии не обнаружено. Ранее стало известно, что Волкодава доставили в больницу из колонии «Матросская тишина» с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием», где он впоследствии скончался, пишет «Царьград». Перед смертью осужденный был не в своем уме из-за сильных повреждений. В сентябре 2023 года экс-руководителю компании «Цветлит» было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Несмотря на это, причастность к преступлению Волкодав не признавал.

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, осужденный за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», имел заболевание, которое препятствовало его содержанию в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Известно, что 30 декабря Сергей Волкодав был направлен на обследование в 13-ю городскую больницу Москвы, где ему диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства, согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным», — передает ТАСС слова Мельникова. В ходе проверки записей в книгах ОНК по Волкодаву при посещении СИЗО жалоб и обращений комиссии не обнаружено. Ранее стало известно, что Волкодава доставили в больницу из колонии «Матросская тишина» с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием», где он впоследствии скончался, пишет «Царьград». Перед смертью осужденный был не в своем уме из-за сильных повреждений. В сентябре 2023 года экс-руководителю компании «Цветлит» было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Несмотря на это, причастность к преступлению Волкодав не признавал.