11 января 2024

ОНК: бизнесмен Волкодав имел заболевание, препятствующее содержанию в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр аккредитации и профессионального развития в сфере здравоохранения. Москва, больничная палата, медицина, здравоохранение, больничная койка
Волкодав был направлен на обследование в московскую больницу (архивное фото) Фото:

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, осужденный за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», имел заболевание, которое препятствовало его содержанию в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Известно, что 30 декабря Сергей Волкодав был направлен на обследование в 13-ю городскую больницу Москвы, где ему диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства, согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным», — передает ТАСС слова Мельникова. В ходе проверки записей в книгах ОНК по Волкодаву при посещении СИЗО жалоб и обращений комиссии не обнаружено.

Ранее стало известно, что Волкодава доставили в больницу из колонии «Матросская тишина» с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием», где он впоследствии скончался, пишет «Царьград». Перед смертью осужденный был не в своем уме из-за сильных повреждений.

В сентябре 2023 года экс-руководителю компании «Цветлит» было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Несмотря на это, причастность к преступлению Волкодав не признавал.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, осужденный за хищение средств при строительстве космодрома «Восточный», имел заболевание, которое препятствовало его содержанию в СИЗО. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Известно, что 30 декабря Сергей Волкодав был направлен на обследование в 13-ю городскую больницу Москвы, где ему диагностировали тяжелое заболевание, подходящее под постановление правительства, согласно которому дальнейшее его содержание в СИЗО было невозможным», — передает ТАСС слова Мельникова. В ходе проверки записей в книгах ОНК по Волкодаву при посещении СИЗО жалоб и обращений комиссии не обнаружено. Ранее стало известно, что Волкодава доставили в больницу из колонии «Матросская тишина» с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием», где он впоследствии скончался, пишет «Царьград». Перед смертью осужденный был не в своем уме из-за сильных повреждений. В сентябре 2023 года экс-руководителю компании «Цветлит» было предъявлено обвинение в хищении около одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом. Несмотря на это, причастность к преступлению Волкодав не признавал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...