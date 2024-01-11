11 января 2024

В Сомали боевики «Аш-Шабаб»* сожгли вертолет ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
Боевики захватили вертолет в центре Сомали Фото:

В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организацией) сожгли захваченный вертолет ООН. Об этом сообщают местные СМИ.

«Боевики „Аш-Шабаб“* сожгли вертолет ООН. Он был захвачен в центре Сомали», — пишет издание Garowe Online.

Ранее стало известно, что вооруженные боевики убили пассажира захваченного вертолета ООН. В заложниках у бандитов остались еще шесть пассажиров. Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали, передает НСН. К месту происшествия выдвинулся индийский военный корабль.

*«Аш-Шабаб» — организация признана в РФ террористической и запрещена.

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В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организацией) сожгли захваченный вертолет ООН. Об этом сообщают местные СМИ. «Боевики „Аш-Шабаб“* сожгли вертолет ООН. Он был захвачен в центре Сомали», — пишет издание Garowe Online. Ранее стало известно, что вооруженные боевики убили пассажира захваченного вертолета ООН. В заложниках у бандитов остались еще шесть пассажиров. Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали, передает НСН. К месту происшествия выдвинулся индийский военный корабль. *«Аш-Шабаб» — организация признана в РФ террористической и запрещена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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