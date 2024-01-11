В Сомали боевики «Аш-Шабаб»* сожгли вертолет ООН

В Сомали боевики из группировки «Аш-Шабаб»* (запрещенная в РФ и признанная террористической организацией) сожгли захваченный вертолет ООН. Об этом сообщают местные СМИ.
«Боевики „Аш-Шабаб“* сожгли вертолет ООН. Он был захвачен в центре Сомали», —
Ранее стало известно, что вооруженные боевики убили пассажира захваченного вертолета ООН. В заложниках у бандитов остались еще шесть пассажиров. Грузовое судно MV Lila Norfolk под флагом Либерии было захвачено у побережья Сомали, передает НСН. К месту происшествия выдвинулся индийский военный корабль.
*«Аш-Шабаб» — организация признана в РФ террористической и запрещена.
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