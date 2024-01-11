11 января 2024

Названо самое скачиваемое приложение в России в 2023 году

Самым скачиваемым в России в 2023 году стало приложение Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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В России 29,7 миллионов раз скачали приложение Wildberries Фото:

Маркетплейс Wildberries стал самым скачиваемым приложением в России за 2023 год, опередив прошлогоднего лидера — мессенджер Telegram. Приложение скачали 29,7 миллионов раз, следует из данных аналитической компании Sensor Tower.

«Wildberries в 2023 году лидировал в РФ по количеству загрузок, приложение в Google Play и App Store скачали 29,7 миллионов раз», — передает газета «Ведомости» данные аналитиков. При сборе статистики учитывалась оценка новых загрузок на устройство за прошлый год без учета обновлений и повторных скачиваний. Также самым скачиваемым приложением в 2022 году стал Telegram.

Российский рынок мобильных приложений занял шестое место по всему миру. Показатели скачиваний на отечественном рынке выросли на 1%. «Пользователи из России скачали приложения около 5,6 млрд раз», — отметили в компании.

Разработчики из России запустили приложение для знакомств Flero, которое является аналогом Tinder. По словам представителей основателей сервиса Александра Давыдова и Альберта Кайгородова, приложение использует искусственный интеллект для определения совместимости и подбора партнеров.

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Маркетплейс Wildberries стал самым скачиваемым приложением в России за 2023 год, опередив прошлогоднего лидера — мессенджер Telegram. Приложение скачали 29,7 миллионов раз, следует из данных аналитической компании Sensor Tower. «Wildberries в 2023 году лидировал в РФ по количеству загрузок, приложение в Google Play и App Store скачали 29,7 миллионов раз», — передает газета «Ведомости» данные аналитиков. При сборе статистики учитывалась оценка новых загрузок на устройство за прошлый год без учета обновлений и повторных скачиваний. Также самым скачиваемым приложением в 2022 году стал Telegram. Российский рынок мобильных приложений занял шестое место по всему миру. Показатели скачиваний на отечественном рынке выросли на 1%. «Пользователи из России скачали приложения около 5,6 млрд раз», — отметили в компании. Разработчики из России запустили приложение для знакомств Flero, которое является аналогом Tinder. По словам представителей основателей сервиса Александра Давыдова и Альберта Кайгородова, приложение использует искусственный интеллект для определения совместимости и подбора партнеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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