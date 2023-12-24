В России появился отечественный аналог Tinder

«Ведомости»: российские разработчики запустили приложение для знакомств Flero

25 декабря 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

Новое приложение является аналогом Tinder Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Разработчики из России запустили приложение для знакомств Flero, которое использует искусственный интеллект для определения совместимости и подбора партнеров по соционике, астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. Об этом рассказал представитель основателей сервиса Александра Давыдова и Альберта Кайгородова. «Приложение позиционируется как сервис, в котором можно искать как романтические отношения, так и бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена. Flero можно скачать из AppStore и GooglePlay. У сервиса есть платные подписки и встроенные покупки», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя. Пользователям доступно несколько видов подписок, которые дают доступ к просмотру ленты и функционалу ИИ-ассистента. Также по подписке возможен углубленный анализ личности пользователей, режим невидимости в ленте и другое. Ранее в МИСИС создали нейросеть для определения подлинности изображения лиц на фотографиях, передает «Национальная служба новостей». Разработчики опирались на обманы presentation attacks: использование фотографии лиц в печатном и электронном виде, объемных масок.

Разработчики из России запустили приложение для знакомств Flero, которое использует искусственный интеллект для определения совместимости и подбора партнеров по соционике, астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. Об этом рассказал представитель основателей сервиса Александра Давыдова и Альберта Кайгородова. «Приложение позиционируется как сервис, в котором можно искать как романтические отношения, так и бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена. Flero можно скачать из AppStore и GooglePlay. У сервиса есть платные подписки и встроенные покупки», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя. Пользователям доступно несколько видов подписок, которые дают доступ к просмотру ленты и функционалу ИИ-ассистента. Также по подписке возможен углубленный анализ личности пользователей, режим невидимости в ленте и другое. Ранее в МИСИС создали нейросеть для определения подлинности изображения лиц на фотографиях, передает «Национальная служба новостей». Разработчики опирались на обманы presentation attacks: использование фотографии лиц в печатном и электронном виде, объемных масок.