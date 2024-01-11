Байден сделал заявление после ударов по Йемену

Байден пригрозил продолжить атаки по Йемену

12 января 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Байден угрожает продолжить удары по объектам хуситов Фото: Official White House / Cameron Smith Вооруженные силы США при поддержке западных стран-союзников нанесли удары по объектам в Йемене, которые контролируют повстанцы-хуситы. Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы. «США и наши партнеры не потерпят нападений. Мы не позволим ставить под угрозу свободу судоходства на одном из важных коммерческих маршрутов в мире», — приводит заявление Байдена Белый дом. Вместе с США в военной операции против хуситов участвуют Великобритания, Австралии, Нидерланды и Канада, отметил американский лидер. Американо-британская коалиция нанесла авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.

Вооруженные силы США при поддержке западных стран-союзников нанесли удары по объектам в Йемене, которые контролируют повстанцы-хуситы. Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы. «США и наши партнеры не потерпят нападений. Мы не позволим ставить под угрозу свободу судоходства на одном из важных коммерческих маршрутов в мире», — приводит заявление Байдена Белый дом. Вместе с США в военной операции против хуситов участвуют Великобритания, Австралии, Нидерланды и Канада, отметил американский лидер. Американо-британская коалиция нанесла авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.