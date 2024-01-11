Байден сделал заявление после ударов по Йемену

Вооруженные силы США при поддержке западных стран-союзников нанесли удары по объектам в Йемене, которые контролируют повстанцы-хуситы. Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.
«США и наши партнеры не потерпят нападений. Мы не позволим ставить под угрозу свободу судоходства на одном из важных коммерческих маршрутов в мире», —
Вместе с США в военной операции против хуситов участвуют Великобритания, Австралии, Нидерланды и Канада, отметил американский лидер. Американо-британская коалиция нанесла авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.
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