11 января 2024

Байден сделал заявление после ударов по Йемену

Байден пригрозил продолжить атаки по Йемену
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден угрожает продолжить удары по объектам хуситов Фото:

Вооруженные силы США при поддержке западных стран-союзников нанесли удары по объектам в Йемене, которые контролируют повстанцы-хуситы. Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы.

«США и наши партнеры не потерпят нападений. Мы не позволим ставить под угрозу свободу судоходства на одном из важных коммерческих маршрутов в мире», — приводит заявление Байдена Белый дом.

Вместе с США в военной операции против хуситов участвуют Великобритания, Австралии, Нидерланды и Канада, отметил американский лидер. Американо-британская коалиция нанесла авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.

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Вооруженные силы США при поддержке западных стран-союзников нанесли удары по объектам в Йемене, которые контролируют повстанцы-хуситы. Президент США Джо Байден заявил, что без колебаний при необходимости примет дальнейшие меры возмездия в случае угрозы. «США и наши партнеры не потерпят нападений. Мы не позволим ставить под угрозу свободу судоходства на одном из важных коммерческих маршрутов в мире», — приводит заявление Байдена Белый дом. Вместе с США в военной операции против хуситов участвуют Великобритания, Австралии, Нидерланды и Канада, отметил американский лидер. Американо-британская коалиция нанесла авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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