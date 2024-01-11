11 января 2024

Международный аэропорт в Йемене подвергся восьми авиаударам

© Служба новостей «URA.RU»
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США и Британия атаковали аэропорт в Йемене Фото:

Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене Об этом сообщают журналисты.

«Американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар», — передает телеканал Sky News Arabia. Известно о восьми ударах по объекту.

Власти США и Британии предупредили о готовящейся атаке хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Решение было принято после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. В итоге с начала операции США и Британии против хуситов поражены более десяти объектов в Йемене.

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Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене Об этом сообщают журналисты. «Американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар», — передает телеканал Sky News Arabia. Известно о восьми ударах по объекту. Власти США и Британии предупредили о готовящейся атаке хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Решение было принято после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. В итоге с начала операции США и Британии против хуситов поражены более десяти объектов в Йемене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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