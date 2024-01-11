Международный аэропорт в Йемене подвергся восьми авиаударам

12 января 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

США и Британия атаковали аэропорт в Йемене Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене Об этом сообщают журналисты. «Американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар», — передает телеканал Sky News Arabia. Известно о восьми ударах по объекту. Власти США и Британии предупредили о готовящейся атаке хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Решение было принято после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. В итоге с начала операции США и Британии против хуситов поражены более десяти объектов в Йемене.

Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене Об этом сообщают журналисты. «Американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар», — передает телеканал Sky News Arabia. Известно о восьми ударах по объекту. Власти США и Британии предупредили о готовящейся атаке хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Решение было принято после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. В итоге с начала операции США и Британии против хуситов поражены более десяти объектов в Йемене.