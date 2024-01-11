Международный аэропорт в Йемене подвергся восьми авиаударам

Массированной бомбардировке со стороны США и Британии подвергся международный аэропорт Саны в Йемене Об этом сообщают журналисты.
«Американо-британская коалиция наносит авиаудары по международному аэропорту Саны и провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар», —
Власти США и Британии предупредили о готовящейся атаке хуситов в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Решение было принято после того, как хуситские повстанческие силы проигнорировали ультиматум прекратить свои атаки на суда, проходящие транзитом через Красное море. В итоге с начала операции США и Британии против хуситов поражены более десяти объектов в Йемене.
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