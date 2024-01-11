В ЯНАО дорожники восстанавливают движение после снежной бури

В ЯНАО дорожники приступили к восстановлению автомобильного движения по дорогам округа, закрытым 11 января из-за снежной бури. Об этом сообщает пресс-служба регионального дептранса.
«Открыто движение: ледовая переправа Салехард-Лабытнанги для всех видов автомобилей массой до 15 тонн. Дороги от ледовой переправы до города Лабытнанги; Лабытнанги-микрорайон Обской», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном telegram-канале.
С 06:30 12 января разрешено движение между Лабытнанги и Харпом. С 08:30 открыты дороги из Надыма до Салехарда и из Салехарда до Аксарки. Но автомобилистов предупреждают, что на трассе до Аксарки возможны временные перекрытия, так как погодные условия не стабилизировались окончательно.
Усиление ветра на Ямале началось вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.
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