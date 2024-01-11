11 января 2024

В ЯНАО дорожники восстанавливают движение после снежной бури

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе, Салехард, уборка снега, дорожные работы, сугроб на дороге
В ЯНАО открыли несколько дорог, закрытых из-за снежной бури (фото из архива) Фото:

В ЯНАО дорожники приступили к восстановлению автомобильного движения по дорогам округа, закрытым 11 января из-за снежной бури. Об этом сообщает пресс-служба регионального дептранса.

«Открыто движение: ледовая переправа Салехард-Лабытнанги для всех видов автомобилей массой до 15 тонн. Дороги от ледовой переправы до города Лабытнанги; Лабытнанги-микрорайон Обской», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном telegram-канале.

С 06:30 12 января разрешено движение между Лабытнанги и Харпом. С 08:30 открыты дороги из Надыма до Салехарда и из Салехарда до Аксарки. Но автомобилистов предупреждают, что на трассе до Аксарки возможны временные перекрытия, так как погодные условия не стабилизировались окончательно.

Усиление ветра на Ямале началось вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.

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В ЯНАО дорожники приступили к восстановлению автомобильного движения по дорогам округа, закрытым 11 января из-за снежной бури. Об этом сообщает пресс-служба регионального дептранса. «Открыто движение: ледовая переправа Салехард-Лабытнанги для всех видов автомобилей массой до 15 тонн. Дороги от ледовой переправы до города Лабытнанги; Лабытнанги-микрорайон Обской», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства в официальном telegram-канале. С 06:30 12 января разрешено движение между Лабытнанги и Харпом. С 08:30 открыты дороги из Надыма до Салехарда и из Салехарда до Аксарки. Но автомобилистов предупреждают, что на трассе до Аксарки возможны временные перекрытия, так как погодные условия не стабилизировались окончательно. Усиление ветра на Ямале началось вечером 10 января, к утру 11 января были закрыты автодороги, зимники и ледовая переправа. В Салехарде и Лабытнанги ветер был особенно сильным, пострадало несколько объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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