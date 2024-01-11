11 января 2024

В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев прогулки босого плачущего мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Полицейские просят очевидцев связаться с дежурной частью Фото:

В Екатеринбурге полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних ищут очевидцев, которые стали свидетелями, как в микрорайоне Солнечном босой плачущий мальчик гулял с мамой. Об этом URA.RU сообщили в городской пресс-группе УМВД.

«Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявили в ведомстве. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12.

Гуляющего без обуви мальчика заметили на улице Чемпионов, 15 вечером 11 января. По словам местных жителей, вместе с ребенком шла мать — они вместе выгуливали собаку. Все это время мальчик плакал от холода и хватался за ноги.

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В Екатеринбурге полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних ищут очевидцев, которые стали свидетелями, как в микрорайоне Солнечном босой плачущий мальчик гулял с мамой. Об этом URA.RU сообщили в городской пресс-группе УМВД. «Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявили в ведомстве. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12. Гуляющего без обуви мальчика заметили на улице Чемпионов, 15 вечером 11 января. По словам местных жителей, вместе с ребенком шла мать — они вместе выгуливали собаку. Все это время мальчик плакал от холода и хватался за ноги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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