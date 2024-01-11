Происшествия В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев прогулки босого плачущего мальчика 12 января 2024 в 09:49 Размер текста - 17 + Полицейские просят очевидцев связаться с дежурной частью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних ищут очевидцев, которые стали свидетелями, как в микрорайоне Солнечном босой плачущий мальчик гулял с мамой. Об этом URA.RU сообщили в городской пресс-группе УМВД. «Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявили в ведомстве. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12. Гуляющего без обуви мальчика заметили на улице Чемпионов, 15 вечером 11 января. По словам местных жителей, вместе с ребенком шла мать — они вместе выгуливали собаку. Все это время мальчик плакал от холода и хватался за ноги. В Екатеринбурге полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних ищут очевидцев, которые стали свидетелями, как в микрорайоне Солнечном босой плачущий мальчик гулял с мамой. Об этом URA.RU сообщили в городской пресс-группе УМВД. «Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявили в ведомстве. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12. Гуляющего без обуви мальчика заметили на улице Чемпионов, 15 вечером 11 января. По словам местных жителей, вместе с ребенком шла мать — они вместе выгуливали собаку. Все это время мальчик плакал от холода и хватался за ноги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям