В Екатеринбурге полиция ищет очевидцев прогулки босого плачущего мальчика

В Екатеринбурге полицейские и подразделение по делам несовершеннолетних ищут очевидцев, которые стали свидетелями, как в микрорайоне Солнечном босой плачущий мальчик гулял с мамой. Об этом URA.RU сообщили в городской пресс-группе УМВД.
«Полиция проверит сведения, опубликованные в сети Интернет. Информация о возможных противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего зарегистрирована в отделе полиции №12. Служба ПДН устанавливает участников инцидента», — заявили в ведомстве. Очевидцы могут обратиться по телефону дежурной части 356-42-12.
Гуляющего без обуви мальчика заметили на улице Чемпионов, 15 вечером 11 января. По словам местных жителей, вместе с ребенком шла мать — они вместе выгуливали собаку. Все это время мальчик плакал от холода и хватался за ноги.
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