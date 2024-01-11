Новое здание пермского ТЮЗа откроется 1 февраля

Работа главной сцены не прекратится
Малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. В этот день здесь покажут мюзикл «Новая история страны Оз».
«Пермский театр юного зрителя получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию строительного объекта по адресу ул. Пермская, 66. Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля», — пишет «Новый компаньон».
Как ранее рассказывало URA.RU, здание малой сцены было построено еще в 2023 году. Губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление состоится в декабре, но бумажные формальности заняли более длительное время.
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