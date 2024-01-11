11 января 2024

Новое здание пермского ТЮЗа откроется 1 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, памятник архитектуры, тюз пермь, дом любимовой, особняк любимовой
Работа главной сцены не прекратится Фото:

Малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. В этот день здесь покажут мюзикл «Новая история страны Оз».

«Пермский театр юного зрителя получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию строительного объекта по адресу ул. Пермская, 66. Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля», — пишет «Новый компаньон».

Как ранее рассказывало URA.RU, здание малой сцены было построено еще в 2023 году. Губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление состоится в декабре, но бумажные формальности заняли более длительное время.

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Малая сцена Пермского театра юного зрителя начнет публичную работу 1 февраля. В этот день здесь покажут мюзикл «Новая история страны Оз». «Пермский театр юного зрителя получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию строительного объекта по адресу ул. Пермская, 66. Для зрителей новое театральное пространство откроется 1 февраля», — пишет «Новый компаньон». Как ранее рассказывало URA.RU, здание малой сцены было построено еще в 2023 году. Губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление состоится в декабре, но бумажные формальности заняли более длительное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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