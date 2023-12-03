03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Перми строители завершили возведение новой сцены ТЮЗа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, памятник архитектуры, тюз пермь, дом любимовой, особняк любимовой
Теперь ТЮЗ это не только здание на Екатерининской Фото:

В Перми строители закончили возведение нового здания Театра юного зрителя. Малая сцена почти готова к открытию, сейчас сотрудники театра занимаются настройкой оборудования, рассказали в минкультуры Прикамья.

«Завершено строительство новой сцены Пермского театра юного зрителя. Здание соединено с главной сценой стеклянным атриумом. Сейчас на площадке продолжается настройка оборудования, а театр обживается в новой локации», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом создан целый театральный квартал, прогулочная зона которого наполнена тематическими двориками, отмечают власти. Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление на новой сцене состоится в декабре. В самом ТЮЗе рассказывали, что в новом здании кроме прочего разместят «приют для книг». Между тем в конце октября появилась информация, что подрядчиком строительства театрального здания заинтересовалась ФСБ.

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В Перми строители закончили возведение нового здания Театра юного зрителя. Малая сцена почти готова к открытию, сейчас сотрудники театра занимаются настройкой оборудования, рассказали в минкультуры Прикамья. «Завершено строительство новой сцены Пермского театра юного зрителя. Здание соединено с главной сценой стеклянным атриумом. Сейчас на площадке продолжается настройка оборудования, а театр обживается в новой локации», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Таким образом создан целый театральный квартал, прогулочная зона которого наполнена тематическими двориками, отмечают власти. Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление на новой сцене состоится в декабре. В самом ТЮЗе рассказывали, что в новом здании кроме прочего разместят «приют для книг». Между тем в конце октября появилась информация, что подрядчиком строительства театрального здания заинтересовалась ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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