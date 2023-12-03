В Перми строители завершили возведение новой сцены ТЮЗа. Видео

04 декабря 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Теперь ТЮЗ это не только здание на Екатерининской Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми строители закончили возведение нового здания Театра юного зрителя. Малая сцена почти готова к открытию, сейчас сотрудники театра занимаются настройкой оборудования, рассказали в минкультуры Прикамья. «Завершено строительство новой сцены Пермского театра юного зрителя. Здание соединено с главной сценой стеклянным атриумом. Сейчас на площадке продолжается настройка оборудования, а театр обживается в новой локации», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Таким образом создан целый театральный квартал, прогулочная зона которого наполнена тематическими двориками, отмечают власти. Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление на новой сцене состоится в декабре. В самом ТЮЗе рассказывали, что в новом здании кроме прочего разместят «приют для книг». Между тем в конце октября появилась информация, что подрядчиком строительства театрального здания заинтересовалась ФСБ.

В Перми строители закончили возведение нового здания Театра юного зрителя. Малая сцена почти готова к открытию, сейчас сотрудники театра занимаются настройкой оборудования, рассказали в минкультуры Прикамья. «Завершено строительство новой сцены Пермского театра юного зрителя. Здание соединено с главной сценой стеклянным атриумом. Сейчас на площадке продолжается настройка оборудования, а театр обживается в новой локации», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Таким образом создан целый театральный квартал, прогулочная зона которого наполнена тематическими двориками, отмечают власти. Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Дмитрий Махонин обещал, что первое представление на новой сцене состоится в декабре. В самом ТЮЗе рассказывали, что в новом здании кроме прочего разместят «приют для книг». Между тем в конце октября появилась информация, что подрядчиком строительства театрального здания заинтересовалась ФСБ.