11 января 2024

Челябинские аудиторы проверили центр патриотического воспитания молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
В центре «Авангард» аудиторы проверили, как израсходованы 870 миллионов рублей Фото:

На первом в 2024 году заседании Контрольно-счетная палата Челябинской области рассмотрела вопрос о результатах проверки регионального центра патриотического воспитания «Авангард». Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«В результате КСП рекомендовала актуализировать „дорожную карту“ по созданию центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“. Также рекомендовано повысить ответственность заказчиков госзакупок за их результативность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, члены коллегии КСП обратили внимание объектов аудита на необходимость разработки и реализации мероприятий по завершению работ на объектах. Результаты проверок будут направлены губернатору, в заксобрание и прокуратуру области.

Аудиторы проверяли региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в сентябре прошлого года Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы составил 870 миллионов рублей.

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На первом в 2024 году заседании Контрольно-счетная палата Челябинской области рассмотрела вопрос о результатах проверки регионального центра патриотического воспитания «Авангард». Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «В результате КСП рекомендовала актуализировать „дорожную карту“ по созданию центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“. Также рекомендовано повысить ответственность заказчиков госзакупок за их результативность», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, члены коллегии КСП обратили внимание объектов аудита на необходимость разработки и реализации мероприятий по завершению работ на объектах. Результаты проверок будут направлены губернатору, в заксобрание и прокуратуру области. Аудиторы проверяли региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в сентябре прошлого года Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы составил 870 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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