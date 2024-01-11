Челябинские аудиторы проверили центр патриотического воспитания молодежи

На первом в 2024 году заседании Контрольно-счетная палата Челябинской области рассмотрела вопрос о результатах проверки регионального центра патриотического воспитания «Авангард». Об этом 12 января URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.
«В результате КСП рекомендовала актуализировать „дорожную карту“ по созданию центра патриотического воспитания детей и молодежи „Авангард“. Также рекомендовано повысить ответственность заказчиков госзакупок за их результативность», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, члены коллегии КСП обратили внимание объектов аудита на необходимость разработки и реализации мероприятий по завершению работ на объектах. Результаты проверок будут направлены губернатору, в заксобрание и прокуратуру области.
Аудиторы проверяли региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в сентябре прошлого года Объем проверяемых средств за 2022—2023 годы составил 870 миллионов рублей.
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