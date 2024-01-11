11 января 2024

Мэр Котова поблагодарила челябинцев за терпеливое отношение к снежному коллапсу

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова извинилась перед жителями за скорость устранения последствий снегопадов Фото:
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Мэр Челябинска Наталья Котова 12 января поблагодарила жителей за терпение и обращения с проблемами по уборке снега. Также на аппаратном совещании администрации города она извинилась за доставленные неудобства.

«Жителей благодарю за терпение, которое у них есть. У кого его нет, благодарим за обращения, которые помогают работать с болевыми точками. Приносим извинения за то, что доставляем неудобства из-за скорости уборки дорог, контейнерных площадок. Я заверяю, что администрация прикладывает все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в городе», — заявила Котова.

Всю рабочую неделю власти устраняют последствия затяжных снегопадов. Из-за непогоды появились проблемы с общественным транспортом, снежные навалы по всему городу, неочищенные дороги, сосульки и наледи на крышах.

На совещании Котова сообщила, что муниципалитет готовится к закупке снегоуборочной техники. На это будет выделено 150 млн рублей. На данный момент готовится вся необходимая документация.

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Мэр Челябинска Наталья Котова 12 января поблагодарила жителей за терпение и обращения с проблемами по уборке снега. Также на аппаратном совещании администрации города она извинилась за доставленные неудобства. «Жителей благодарю за терпение, которое у них есть. У кого его нет, благодарим за обращения, которые помогают работать с болевыми точками. Приносим извинения за то, что доставляем неудобства из-за скорости уборки дорог, контейнерных площадок. Я заверяю, что администрация прикладывает все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в городе», — заявила Котова. Всю рабочую неделю власти устраняют последствия затяжных снегопадов. Из-за непогоды появились проблемы с общественным транспортом, снежные навалы по всему городу, неочищенные дороги, сосульки и наледи на крышах. На совещании Котова сообщила, что муниципалитет готовится к закупке снегоуборочной техники. На это будет выделено 150 млн рублей. На данный момент готовится вся необходимая документация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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