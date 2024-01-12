Хуситы пообещали продолжить атаки в Красном море, несмотря на удар США

12 января 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Хуситы продолжат атаку судов, которые направляются в порты Палестины, заявил Абдель Салям Фото: U.S. Navy Мятежно движение Йемена «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по гражданским судам, связанных с Израилем, в Красном море. Об это сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям. Он добавил, что агрессия стран на хуситов не оправданная. «Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — написал Абдель Салям в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что нет оправдания для агрессии Британии и Штатов против Йемена. По его словам, международному судоходству в Аравийском и Красном морях ничего не угрожало. Кроме того, такое же мнение высказал член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого Ираном шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад. Он заявил, что с помощью враждебных операций Великобритания и США пытаются увести внимание от преступлений геноцида. По словам члена политбюро, хуситы продолжат отстаивать свою позицию по важному для них вопросу по Палестине. «Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа», — написал он в социальной сети X. Ранее в ночь с 11 на 12 января Британия и Соединенные Штаты начали военную операцию против йеменских хуситов. Вторые игнорировали ультиматумы о прекращении атак на суда, проходящих в Красном море. Власти стран планировали нанести удары по военным складам в городах Ходейда и Хаджа и в столице Сана. Как заявил президент США Джо Байден, при угрозе со стороны Йемена страна немедленно примет меры воздействия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мятежно движение Йемена «Ансар Аллах» продолжит наносить удары по гражданским судам, связанных с Израилем, в Красном море. Об это сообщил официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям. Он добавил, что агрессия стран на хуситов не оправданная. «Мы атаковали и продолжим атаковать израильские суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины», — написал Абдель Салям в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что нет оправдания для агрессии Британии и Штатов против Йемена. По его словам, международному судоходству в Аравийском и Красном морях ничего не угрожало. Кроме того, такое же мнение высказал член политбюро правящего на севере и в центральной части Йемена поддерживаемого Ираном шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад. Он заявил, что с помощью враждебных операций Великобритания и США пытаются увести внимание от преступлений геноцида. По словам члена политбюро, хуситы продолжат отстаивать свою позицию по важному для них вопросу по Палестине. «Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому и для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа», — написал он в социальной сети X. Ранее в ночь с 11 на 12 января Британия и Соединенные Штаты начали военную операцию против йеменских хуситов. Вторые игнорировали ультиматумы о прекращении атак на суда, проходящих в Красном море. Власти стран планировали нанести удары по военным складам в городах Ходейда и Хаджа и в столице Сана. Как заявил президент США Джо Байден, при угрозе со стороны Йемена страна немедленно примет меры воздействия.