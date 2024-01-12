В Томске по подозрению в домогательстве к школьнику задержан учитель физкультуры

12 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По подозрению в домогательствах к пятикласснику был задержан учитель физкультуры. По данным telegram-канала Shot, это произошло в Томске. «Родители заявили, что учитель физкультуры полтора месяца трогал мальчика за интимные места. Педагог был задержан», — сообщает Shot. Мальчик признался, что боялся рассказать о приставаниях родителям. Однако потом все же не выдержал. После беседы семья сразу написала заявление в полицию. Как пишет Shot, против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело из-за того, что тот приставал к человеку младше 14 лет. Ранее педагог уже был следствием. Так, в 1998 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По подозрению в домогательствах к пятикласснику был задержан учитель физкультуры. По данным telegram-канала Shot, это произошло в Томске. «Родители заявили, что учитель физкультуры полтора месяца трогал мальчика за интимные места. Педагог был задержан», — сообщает Shot. Мальчик признался, что боялся рассказать о приставаниях родителям. Однако потом все же не выдержал. После беседы семья сразу написала заявление в полицию. Как пишет Shot, против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело из-за того, что тот приставал к человеку младше 14 лет. Ранее педагог уже был следствием. Так, в 1998 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.