В Томске по подозрению в домогательстве к школьнику задержан учитель физкультуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, сельская школа, спортивный зал
Против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело Фото:

По подозрению в домогательствах к пятикласснику был задержан учитель физкультуры. По данным telegram-канала Shot, это произошло в Томске.

«Родители заявили, что учитель физкультуры полтора месяца трогал мальчика за интимные места. Педагог был задержан», — сообщает Shot. Мальчик признался, что боялся рассказать о приставаниях родителям. Однако потом все же не выдержал. После беседы семья сразу написала заявление в полицию.

Как пишет Shot, против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело из-за того, что тот приставал к человеку младше 14 лет. Ранее педагог уже был следствием. Так, в 1998 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По подозрению в домогательствах к пятикласснику был задержан учитель физкультуры. По данным telegram-канала Shot, это произошло в Томске. «Родители заявили, что учитель физкультуры полтора месяца трогал мальчика за интимные места. Педагог был задержан», — сообщает Shot. Мальчик признался, что боялся рассказать о приставаниях родителям. Однако потом все же не выдержал. После беседы семья сразу написала заявление в полицию. Как пишет Shot, против учителя физкультуры возбуждено уголовное дело из-за того, что тот приставал к человеку младше 14 лет. Ранее педагог уже был следствием. Так, в 1998 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...