11 января 2024

В ЯНАО начался прием заявок на весеннюю охоту

На Ямале начали выдавать разрешения на охоту на бурого медведя в весенний период
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
На бурого медведя можно охотится с середины апреля Фото:

В ЯНАО открылся сбор заявок на выдачу разрешений на охоту на бурого медведя в весенний период. Об этом говорится в пресс-релизе департамента природных ресурсов и экологии округа.

«Сроки весенней охоты: с 12 апреля по 10 июня 2024 года. Заявления можно подать лично или с представителем в департамент <…>, в электронной форме или <…> заказным почтовым отправлением», — сообщили на портале ведомства.

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В ЯНАО открылся сбор заявок на выдачу разрешений на охоту на бурого медведя в весенний период. Об этом говорится в пресс-релизе департамента природных ресурсов и экологии округа. «Сроки весенней охоты: с 12 апреля по 10 июня 2024 года. Заявления можно подать лично или с представителем в департамент <…>, в электронной форме или <…> заказным почтовым отправлением», — сообщили на портале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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