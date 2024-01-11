В ЯНАО начался прием заявок на весеннюю охоту

На бурого медведя можно охотится с середины апреля
В ЯНАО открылся сбор заявок на выдачу разрешений на охоту на бурого медведя в весенний период. Об этом говорится в пресс-релизе департамента природных ресурсов и экологии округа.
«Сроки весенней охоты: с 12 апреля по 10 июня 2024 года. Заявления можно подать лично или с представителем в департамент <…>, в электронной форме или <…> заказным почтовым отправлением», — сообщили на портале ведомства.
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