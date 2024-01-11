Челябинских водителей предупредили о непогоде на трассах

Ночью и утром 13 января на челябинских трассах ожидаются метели и снежные заносы
На дорогах Челябинской области 13 января ожидаются снежные заносы, метели и гололедица от наката. О непогоде URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Предупреждаем пользователей дорог о неблагоприятных метеоусловиях. Ночью и утром 13 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката», — сообщили URA.RU в управлении.
Прогноз о снежных заносах метелях появился и на 12 января. Тогда челябинцев предупредили и о порывах ветра до 18 метров в секунду.
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