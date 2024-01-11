Авто Челябинских водителей предупредили о непогоде на трассах 12 января 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + Ночью и утром 13 января на челябинских трассах ожидаются метели и снежные заносы Фото: Александр Елизаров © URA.RU На дорогах Челябинской области 13 января ожидаются снежные заносы, метели и гололедица от наката. О непогоде URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Предупреждаем пользователей дорог о неблагоприятных метеоусловиях. Ночью и утром 13 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката», — сообщили URA.RU в управлении. Прогноз о снежных заносах метелях появился и на 12 января. Тогда челябинцев предупредили и о порывах ветра до 18 метров в секунду. На дорогах Челябинской области 13 января ожидаются снежные заносы, метели и гололедица от наката. О непогоде URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Предупреждаем пользователей дорог о неблагоприятных метеоусловиях. Ночью и утром 13 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката», — сообщили URA.RU в управлении. Прогноз о снежных заносах метелях появился и на 12 января. Тогда челябинцев предупредили и о порывах ветра до 18 метров в секунду. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям