11 января 2024

Челябинских водителей предупредили о непогоде на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары, мороз, туман
Ночью и утром 13 января на челябинских трассах ожидаются метели и снежные заносы Фото:

На дорогах Челябинской области 13 января ожидаются снежные заносы, метели и гололедица от наката. О непогоде URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Предупреждаем пользователей дорог о неблагоприятных метеоусловиях. Ночью и утром 13 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката», — сообщили URA.RU в управлении.

Прогноз о снежных заносах метелях появился и на 12 января. Тогда челябинцев предупредили и о порывах ветра до 18 метров в секунду.

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На дорогах Челябинской области 13 января ожидаются снежные заносы, метели и гололедица от наката. О непогоде URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Предупреждаем пользователей дорог о неблагоприятных метеоусловиях. Ночью и утром 13 января в отдельных районах Челябинской области сохраняется снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица от наката», — сообщили URA.RU в управлении. Прогноз о снежных заносах метелях появился и на 12 января. Тогда челябинцев предупредили и о порывах ветра до 18 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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