11 января 2024

В ХМАО увеличили грузоподъемность ледовых переправ

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги, воздушные подушки, переправа
В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн Фото:

В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в публикации. Ранее из-за оттепели на части переправ устанавливали ограничения до 20 тонн.

В ХМАО устанавливали ограничения на переправах, потому что тяжелая техника разрушила дороги. Ее масса превышала установленные ограничения.

Ранее URA.RU писало об ограничениях на трассе Ханты-Мансийск — Талинка. ГИБДД ввела их из-за сильного ветра.

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В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в публикации. Ранее из-за оттепели на части переправ устанавливали ограничения до 20 тонн. В ХМАО устанавливали ограничения на переправах, потому что тяжелая техника разрушила дороги. Ее масса превышала установленные ограничения. Ранее URA.RU писало об ограничениях на трассе Ханты-Мансийск — Талинка. ГИБДД ввела их из-за сильного ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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