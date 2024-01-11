В ХМАО увеличили грузоподъемность ледовых переправ

В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн
В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в публикации. Ранее из-за оттепели на части переправ устанавливали ограничения до 20 тонн.
В ХМАО устанавливали ограничения на переправах, потому что тяжелая техника разрушила дороги. Ее масса превышала установленные ограничения.
Ранее URA.RU писало об ограничениях на трассе Ханты-Мансийск — Талинка. ГИБДД ввела их из-за сильного ветра.
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