Общество Транспорт В ХМАО увеличили грузоподъемность ледовых переправ 12 января 2024 в 13:21 Размер текста - 17 + В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в публикации. Ранее из-за оттепели на части переправ устанавливали ограничения до 20 тонн. В ХМАО устанавливали ограничения на переправах, потому что тяжелая техника разрушила дороги. Ее масса превышала установленные ограничения. Ранее URA.RU писало об ограничениях на трассе Ханты-Мансийск — Талинка. ГИБДД ввела их из-за сильного ветра. В ХМАО установили грузоподъемность ледовых переправ до 30 тонн. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «На 12 января 2024 года на всех ледовых переправах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в публикации. Ранее из-за оттепели на части переправ устанавливали ограничения до 20 тонн. В ХМАО устанавливали ограничения на переправах, потому что тяжелая техника разрушила дороги. Ее масса превышала установленные ограничения. Ранее URA.RU писало об ограничениях на трассе Ханты-Мансийск — Талинка. ГИБДД ввела их из-за сильного ветра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям