11 января 2024

На курганской границе задержали партию казахстанской редиски

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, овощи, редис
Через курганскую границу не пропустили сотни килограмм казахстанской редиски Фото:

Через границу между Курганской областью и Республикой Казахстан не пропустили партию с редиской. В документах, которые прилагались к грузу, нашли нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) при досмотре грузового автомобиля, который следовал из Республики Казахстан, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При проверке и осмотре продукции установлено, что кроме указанного в сертификате груза в автомобиле перевозили 240 килограмм редиса (20 картонных коробок)», — указано на сайте Россельхознадзора.

Сообщается, что при этом в автомобиле перевозили более 18 тонн укропа, петрушки, кинзы, щавеля, шпината и зеленого лука. Сотрудники управления пояснили, что сертификат о продукции признается недействительным, из-за чего въезд груза в Россию запрещен. Партию с редиской вернули на территорию Казахстана.

Ранее URA.RU писало, что курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень. Специалисты провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз был возвращен к месту отправления.

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Через границу между Курганской областью и Республикой Казахстан не пропустили партию с редиской. В документах, которые прилагались к грузу, нашли нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) при досмотре грузового автомобиля, который следовал из Республики Казахстан, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При проверке и осмотре продукции установлено, что кроме указанного в сертификате груза в автомобиле перевозили 240 килограмм редиса (20 картонных коробок)», — указано на сайте Россельхознадзора. Сообщается, что при этом в автомобиле перевозили более 18 тонн укропа, петрушки, кинзы, щавеля, шпината и зеленого лука. Сотрудники управления пояснили, что сертификат о продукции признается недействительным, из-за чего въезд груза в Россию запрещен. Партию с редиской вернули на территорию Казахстана. Ранее URA.RU писало, что курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень. Специалисты провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз был возвращен к месту отправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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