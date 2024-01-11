На курганской границе задержали партию казахстанской редиски

12 января 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Через курганскую границу не пропустили сотни килограмм казахстанской редиски Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Через границу между Курганской областью и Республикой Казахстан не пропустили партию с редиской. В документах, которые прилагались к грузу, нашли нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) при досмотре грузового автомобиля, который следовал из Республики Казахстан, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При проверке и осмотре продукции установлено, что кроме указанного в сертификате груза в автомобиле перевозили 240 килограмм редиса (20 картонных коробок)», — указано на сайте Россельхознадзора. Сообщается, что при этом в автомобиле перевозили более 18 тонн укропа, петрушки, кинзы, щавеля, шпината и зеленого лука. Сотрудники управления пояснили, что сертификат о продукции признается недействительным, из-за чего въезд груза в Россию запрещен. Партию с редиской вернули на территорию Казахстана. Ранее URA.RU писало, что курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень. Специалисты провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз был возвращен к месту отправления.

Через границу между Курганской областью и Республикой Казахстан не пропустили партию с редиской. В документах, которые прилагались к грузу, нашли нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска „Петухово“ (Курганская область) при досмотре грузового автомобиля, который следовал из Республики Казахстан, выявлено нарушение при транспортировке продукции высокого фитосанитарного риска. При проверке и осмотре продукции установлено, что кроме указанного в сертификате груза в автомобиле перевозили 240 килограмм редиса (20 картонных коробок)», — указано на сайте Россельхознадзора. Сообщается, что при этом в автомобиле перевозили более 18 тонн укропа, петрушки, кинзы, щавеля, шпината и зеленого лука. Сотрудники управления пояснили, что сертификат о продукции признается недействительным, из-за чего въезд груза в Россию запрещен. Партию с редиской вернули на территорию Казахстана. Ранее URA.RU писало, что курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень. Специалисты провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз был возвращен к месту отправления.