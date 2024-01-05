05 января 2024

Курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, свинина, мясо
У перевозчика не было необходимых сопроводительных бумаг на мясо Фото:

На госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ Курганской области остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Тюмень. В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз — 25 кг свинины без ветеринарного сертификата Таможенного союза», — указано на сайте ведомства.

Пограничники провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз вернули к месту отправления.

В конце 2023 года на границе Курганской области с Казахстаном не пропустили несколько тонн меда и мяса. Продукты также пытались провезти без необходимых ветеринарных документов.

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На госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ Курганской области остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Тюмень. В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз — 25 кг свинины без ветеринарного сертификата Таможенного союза», — указано на сайте ведомства. Пограничники провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз вернули к месту отправления. В конце 2023 года на границе Курганской области с Казахстаном не пропустили несколько тонн меда и мяса. Продукты также пытались провезти без необходимых ветеринарных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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