Курганские пограничники не пустили свинину, которую везли из Казахстана в Тюмень

06 января 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

У перевозчика не было необходимых сопроводительных бумаг на мясо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ Курганской области остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Тюмень. В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз — 25 кг свинины без ветеринарного сертификата Таможенного союза», — указано на сайте ведомства. Пограничники провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз вернули к месту отправления. В конце 2023 года на границе Курганской области с Казахстаном не пропустили несколько тонн меда и мяса. Продукты также пытались провезти без необходимых ветеринарных документов.

На госгранице Курганской области задержали машину с 25 килограммами свинины, груз перевозили в Тюмень. Транспорт вернули в Казахстан для оформления необходимых документов, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ на 464 км трассы „Иртыш“ Курганской области остановлен автомобиль, следовавший из Республики Казахстан в Тюмень. В нем перевозили, в том числе, поднадзорный груз — 25 кг свинины без ветеринарного сертификата Таможенного союза», — указано на сайте ведомства. Пограничники провели с перевозчиком разъяснительную беседу. Груз вернули к месту отправления. В конце 2023 года на границе Курганской области с Казахстаном не пропустили несколько тонн меда и мяса. Продукты также пытались провезти без необходимых ветеринарных документов.