Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

12 января 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

В регионе ночью 13 января будет снег, снежные заносы, гололедица и сильный ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Синоптики предупредили жителей Челябинской области о сильном ветре и гололедице ночью 13 января. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — уточнили в ЕДДС. В службе попросили жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также водителям рекомендуют скорректировать планы на дальние поездки с учетом неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что выходные будут морозные. В ночь на 13 января в регионе будет минус 19-24 градусов. 14 января ночная температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов.

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о сильном ветре и гололедице ночью 13 января. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — уточнили в ЕДДС. В службе попросили жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также водителям рекомендуют скорректировать планы на дальние поездки с учетом неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что выходные будут морозные. В ночь на 13 января в регионе будет минус 19-24 градусов. 14 января ночная температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов.