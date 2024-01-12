Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, иномарка, сугробы, зима, буран, метель, погода, пурга, автотранспорт, снегопад, парковка, мороз
В регионе ночью 13 января будет снег, снежные заносы, гололедица и сильный ветер Фото:

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о сильном ветре и гололедице ночью 13 января. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС).

«Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — уточнили в ЕДДС.

В службе попросили жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также водителям рекомендуют скорректировать планы на дальние поездки с учетом неблагоприятных погодных условий.

Ранее URA.RU сообщало, что выходные будут морозные. В ночь на 13 января в регионе будет минус 19-24 градусов. 14 января ночная температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов.

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Синоптики предупредили жителей Челябинской области о сильном ветре и гололедице ночью 13 января. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — уточнили в ЕДДС. В службе попросили жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также водителям рекомендуют скорректировать планы на дальние поездки с учетом неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU сообщало, что выходные будут морозные. В ночь на 13 января в регионе будет минус 19-24 градусов. 14 января ночная температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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