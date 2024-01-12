Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

Синоптики предупредили жителей Челябинской области о сильном ветре и гололедице ночью 13 января. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС).
«Ночью 13 января в отдельных районах области ожидается умеренный снег, порывы ветра до 18 метров в секунду. На дорогах возможно образование снежных заносов, гололедицы в виде снежного наката», — уточнили в ЕДДС.
В службе попросили жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности. Также водителям рекомендуют скорректировать планы на дальние поездки с учетом неблагоприятных погодных условий.
Ранее URA.RU сообщало, что выходные будут морозные. В ночь на 13 января в регионе будет минус 19-24 градусов. 14 января ночная температура воздуха может опуститься до минус 33 градусов.
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