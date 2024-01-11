11 января 2024

В Курганской области ликвидируют свалку с трупами животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Кетовская свалка. Курган, мусор в снегу, свалка
В Курганской области образовалась свалка с биоотходами Фото:

В Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Должностные лица управления Россельхознадзора осуществили проверку на территории лесного массива вблизи села Тебенякское Белозерского округа Курганской области. В результате на указанном участке было обнаружено незаконное размещение биологических отходов», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что сотрудники УВМД по Курганской области установили, что свалку организовала компания «Экоцентр».

Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора рассмотрели два административных дела, которые поступили в отношении директора причастной к свалке компании. Ранее они уже направляли предостережение руководителю фирмы. По информации с сайта ведомства, директор был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 23 тысячи рублей. Данное постановление уже вступило в силу. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией отходов на территории свалки.

Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка. Мусорные контейнеры были переполнены, а площадка вокруг была завалена пакетами с отходами.

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В Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Должностные лица управления Россельхознадзора осуществили проверку на территории лесного массива вблизи села Тебенякское Белозерского округа Курганской области. В результате на указанном участке было обнаружено незаконное размещение биологических отходов», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что сотрудники УВМД по Курганской области установили, что свалку организовала компания «Экоцентр». Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора рассмотрели два административных дела, которые поступили в отношении директора причастной к свалке компании. Ранее они уже направляли предостережение руководителю фирмы. По информации с сайта ведомства, директор был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 23 тысячи рублей. Данное постановление уже вступило в силу. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией отходов на территории свалки. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка. Мусорные контейнеры были переполнены, а площадка вокруг была завалена пакетами с отходами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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