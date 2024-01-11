В Курганской области ликвидируют свалку с трупами животных

12 января 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области образовалась свалка с биоотходами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Должностные лица управления Россельхознадзора осуществили проверку на территории лесного массива вблизи села Тебенякское Белозерского округа Курганской области. В результате на указанном участке было обнаружено незаконное размещение биологических отходов», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что сотрудники УВМД по Курганской области установили, что свалку организовала компания «Экоцентр». Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора рассмотрели два административных дела, которые поступили в отношении директора причастной к свалке компании. Ранее они уже направляли предостережение руководителю фирмы. По информации с сайта ведомства, директор был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 23 тысячи рублей. Данное постановление уже вступило в силу. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией отходов на территории свалки. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка. Мусорные контейнеры были переполнены, а площадка вокруг была завалена пакетами с отходами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белозерском округе Курганской области ликвидируют свалку, в которой были размещены трупы свиней, телят и головы крупного рогатого скота. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Должностные лица управления Россельхознадзора осуществили проверку на территории лесного массива вблизи села Тебенякское Белозерского округа Курганской области. В результате на указанном участке было обнаружено незаконное размещение биологических отходов», — указано на сайте надзорного ведомства. Сообщается, что сотрудники УВМД по Курганской области установили, что свалку организовала компания «Экоцентр». Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора рассмотрели два административных дела, которые поступили в отношении директора причастной к свалке компании. Ранее они уже направляли предостережение руководителю фирмы. По информации с сайта ведомства, директор был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 23 тысячи рублей. Данное постановление уже вступило в силу. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией отходов на территории свалки. Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана рядом с гимназией образовалась свалка. Мусорные контейнеры были переполнены, а площадка вокруг была завалена пакетами с отходами.