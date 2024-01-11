11 января 2024

В ЯНАО мошенники усилили атаки на жителей, прикрываясь аккаунтами мэров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО мошенники создали фейки аккаунтов нескольких мэров Фото:

В ЯНАО мошенники создали фейковые аккаунты главы администрации Губкинского Андрея Бандурко и главы Тазовского района Виктора Югая и пытаются вступить в переписку с жителями. Об этом сообщают сами мэры в официальных каналах.

«Губкинцы, мошенники снова пишут подозрительные сообщения, якобы от моего лица. Еще раз напоминаю, что общаюсь я с вами только через свои официальные соцсети», — написал Андрей Бандурко в telegram-канале.

«Стало известно о рассылке с фейкового аккаунта сообщений от якобы моего имени. Неизвестные создали в сети telegram-аккаунт и пытаются вступить в диалог с земляками», — практически одновременно сообщил Виктор Югай. Он добавил, что мошенники пытаются связаться с жителями района также и от лица руководителей и глав подразделений и призвал сразу блокировать переписки подобного рода.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также сообщил о том, что ему стало известно о создании фейкового telegram-канала. Мошенники пытаются связаться от его лица с жителями газовой столицы. Злоумышленники прибегают к таким уловкам, чтобы войти в доверие к жителям, после сообщений как правило следуют звонки, якобы от «работников правоохранительных органов».

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В ЯНАО мошенники создали фейковые аккаунты главы администрации Губкинского Андрея Бандурко и главы Тазовского района Виктора Югая и пытаются вступить в переписку с жителями. Об этом сообщают сами мэры в официальных каналах. «Губкинцы, мошенники снова пишут подозрительные сообщения, якобы от моего лица. Еще раз напоминаю, что общаюсь я с вами только через свои официальные соцсети», — написал Андрей Бандурко в telegram-канале. «Стало известно о рассылке с фейкового аккаунта сообщений от якобы моего имени. Неизвестные создали в сети telegram-аккаунт и пытаются вступить в диалог с земляками», — практически одновременно сообщил Виктор Югай. Он добавил, что мошенники пытаются связаться с жителями района также и от лица руководителей и глав подразделений и призвал сразу блокировать переписки подобного рода. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также сообщил о том, что ему стало известно о создании фейкового telegram-канала. Мошенники пытаются связаться от его лица с жителями газовой столицы. Злоумышленники прибегают к таким уловкам, чтобы войти в доверие к жителям, после сообщений как правило следуют звонки, якобы от «работников правоохранительных органов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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