В ЯНАО мошенники усилили атаки на жителей, прикрываясь аккаунтами мэров

В ЯНАО мошенники создали фейковые аккаунты главы администрации Губкинского Андрея Бандурко и главы Тазовского района Виктора Югая и пытаются вступить в переписку с жителями. Об этом сообщают сами мэры в официальных каналах.
«Губкинцы, мошенники снова пишут подозрительные сообщения, якобы от моего лица. Еще раз напоминаю, что общаюсь я с вами только через свои официальные соцсети», — написал Андрей Бандурко в telegram-канале.
«Стало известно о рассылке с фейкового аккаунта сообщений от якобы моего имени. Неизвестные создали в сети telegram-аккаунт и пытаются вступить в диалог с земляками», — практически одновременно сообщил Виктор Югай. Он добавил, что мошенники пытаются связаться с жителями района также и от лица руководителей и глав подразделений и призвал сразу блокировать переписки подобного рода.
Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также сообщил о том, что ему стало известно о создании фейкового telegram-канала. Мошенники пытаются связаться от его лица с жителями газовой столицы. Злоумышленники прибегают к таким уловкам, чтобы войти в доверие к жителям, после сообщений как правило следуют звонки, якобы от «работников правоохранительных органов».
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