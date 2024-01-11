В ЯНАО мошенники усилили атаки на жителей, прикрываясь аккаунтами мэров

12 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В ЯНАО мошенники создали фейки аккаунтов нескольких мэров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО мошенники создали фейковые аккаунты главы администрации Губкинского Андрея Бандурко и главы Тазовского района Виктора Югая и пытаются вступить в переписку с жителями. Об этом сообщают сами мэры в официальных каналах. «Губкинцы, мошенники снова пишут подозрительные сообщения, якобы от моего лица. Еще раз напоминаю, что общаюсь я с вами только через свои официальные соцсети», — написал Андрей Бандурко в telegram-канале. «Стало известно о рассылке с фейкового аккаунта сообщений от якобы моего имени. Неизвестные создали в сети telegram-аккаунт и пытаются вступить в диалог с земляками», — практически одновременно сообщил Виктор Югай. Он добавил, что мошенники пытаются связаться с жителями района также и от лица руководителей и глав подразделений и призвал сразу блокировать переписки подобного рода. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также сообщил о том, что ему стало известно о создании фейкового telegram-канала. Мошенники пытаются связаться от его лица с жителями газовой столицы. Злоумышленники прибегают к таким уловкам, чтобы войти в доверие к жителям, после сообщений как правило следуют звонки, якобы от «работников правоохранительных органов».

В ЯНАО мошенники создали фейковые аккаунты главы администрации Губкинского Андрея Бандурко и главы Тазовского района Виктора Югая и пытаются вступить в переписку с жителями. Об этом сообщают сами мэры в официальных каналах. «Губкинцы, мошенники снова пишут подозрительные сообщения, якобы от моего лица. Еще раз напоминаю, что общаюсь я с вами только через свои официальные соцсети», — написал Андрей Бандурко в telegram-канале. «Стало известно о рассылке с фейкового аккаунта сообщений от якобы моего имени. Неизвестные создали в сети telegram-аккаунт и пытаются вступить в диалог с земляками», — практически одновременно сообщил Виктор Югай. Он добавил, что мошенники пытаются связаться с жителями района также и от лица руководителей и глав подразделений и призвал сразу блокировать переписки подобного рода. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов также сообщил о том, что ему стало известно о создании фейкового telegram-канала. Мошенники пытаются связаться от его лица с жителями газовой столицы. Злоумышленники прибегают к таким уловкам, чтобы войти в доверие к жителям, после сообщений как правило следуют звонки, якобы от «работников правоохранительных органов».