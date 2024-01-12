Люди в масках забрали свердловского экс-силовика, рассказавшего о трупах в чужой могиле

Свердловского экс-участкового забрали из дома люди в масках

12 января 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Люди с автоматами ворвались в дом и забрали Юрия Золотко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бывшего участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область), который написал заявление в Следственный комитет о трех спрятанных трупах в чужой могиле, увезли в неизвестном направлении из дома люди в масках и с автоматами. Об этом рассказала жена Золотко Кристина. «Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка. Лично мне никакие документы не показали. Куда его повезли — тоже не сказали», — пояснила женщина E1.RU. По словам Кристины, люди в масках забрали у них телефоны и отдали их, но только когда покидали дом. Адвоката она вызвать не смогла. О местонахождении мужчины пока ничего неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались. История тянется с начала декабря, когда рабочие, копавшие могилу для покойницы, обнаружили в земле три трупа. Об этом они сообщили в полицию, но представитель ведомства якобы попросил рабочих закопать трупы глубже. По информации СМИ, Золотко подал заявление в СК и рассказал, как его начальство скрывало информацию о произошедшем. В настоящий момент мужчина уволен, по некоторым данным, против него возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область), который написал заявление в Следственный комитет о трех спрятанных трупах в чужой могиле, увезли в неизвестном направлении из дома люди в масках и с автоматами. Об этом рассказала жена Золотко Кристина. «Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка. Лично мне никакие документы не показали. Куда его повезли — тоже не сказали», — пояснила женщина E1.RU. По словам Кристины, люди в масках забрали у них телефоны и отдали их, но только когда покидали дом. Адвоката она вызвать не смогла. О местонахождении мужчины пока ничего неизвестно. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались. История тянется с начала декабря, когда рабочие, копавшие могилу для покойницы, обнаружили в земле три трупа. Об этом они сообщили в полицию, но представитель ведомства якобы попросил рабочих закопать трупы глубже. По информации СМИ, Золотко подал заявление в СК и рассказал, как его начальство скрывало информацию о произошедшем. В настоящий момент мужчина уволен, по некоторым данным, против него возбуждено уголовное дело.