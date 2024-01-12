Люди в масках забрали свердловского экс-силовика, рассказавшего о трупах в чужой могиле

Бывшего участкового Юрия Золотко из поселка Шаля (Свердловская область), который написал заявление в Следственный комитет о трех спрятанных трупах в чужой могиле, увезли в неизвестном направлении из дома люди в масках и с автоматами. Об этом рассказала жена Золотко Кристина.
«Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка. Лично мне никакие документы не показали. Куда его повезли — тоже не сказали», — пояснила женщина E1.RU. По словам Кристины, люди в масках забрали у них телефоны и отдали их, но только когда покидали дом. Адвоката она вызвать не смогла. О местонахождении мужчины пока ничего неизвестно.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловский Следственный комитет. Там от каких-либо комментариев отказались.
История тянется с начала декабря, когда рабочие, копавшие могилу для покойницы, обнаружили в земле три трупа. Об этом они сообщили в полицию, но представитель ведомства якобы попросил рабочих закопать трупы глубже. По информации СМИ, Золотко подал заявление в СК и рассказал, как его начальство скрывало информацию о произошедшем. В настоящий момент мужчина уволен, по некоторым данным, против него возбуждено уголовное дело.
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