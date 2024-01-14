14 января 2024
13 января 2024

Курганские бизнесмены передумали строить ТРЦ в микрорайоне Заозерный. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Брусника по улице Коли Мяготина. Курган , стройматериалы, бетономешалка, строительная площадка, щебень, стройка
В Кургане продают проект застройки ТРЦ на арендной земле Фото:

Инвесторы передумали строить торгово-развлекательный центр в Заозерном районе Кургана. Землю с готовым проектом и пройденной экспертизой продают за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями. Ранее разрешение на строительство объекта мэрия выдала компании ООО «Курганецъ».

«Продается пpoект ТРЦ на земельном участке в Заозерном районе. Пpойдена строительная экспертиза, заключены и частично оплачены договора техприсоединения к электроэнергии и природному газу. Получены техусловия на подключение к сетям водоснабжения, централизованной и ливневой канализаций», — говорится в объявлении. По плану торговый центр должен иметь два этажа и парковку на 206 мест.

Земельный участок для строительства ТРЦ располагается на перекресткe улицы Витебскогo и пpоспекта Первoмайcкий в Заозерном районе. Площадь территории составляет более 10,3 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость оценивается примерно на 38 млн рублей.

URA.RU обратилось за комментарием к автору объявления, чтобы выяснить причины продажи бизнес-проекта. Ответ ожидается.

В Заозерном районе продается проект ТРЦ с полученным разрешением для строительства
В Заозерном районе продается проект ТРЦ с полученным разрешением для строительства
Стоимость бизнес-проекта оценивается в 12 млн рублей.
Стоимость бизнес-проекта оценивается в 12 млн рублей.
Земельный участок находится на перекрестке улиц Витебского и проспекта Первомайский
Земельный участок находится на перекрестке улиц Витебского и проспекта Первомайский

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Инвесторы передумали строить торгово-развлекательный центр в Заозерном районе Кургана. Землю с готовым проектом и пройденной экспертизой продают за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте с объявлениями. Ранее разрешение на строительство объекта мэрия выдала компании ООО «Курганецъ». «Продается пpoект ТРЦ на земельном участке в Заозерном районе. Пpойдена строительная экспертиза, заключены и частично оплачены договора техприсоединения к электроэнергии и природному газу. Получены техусловия на подключение к сетям водоснабжения, централизованной и ливневой канализаций», — говорится в объявлении. По плану торговый центр должен иметь два этажа и парковку на 206 мест. Земельный участок для строительства ТРЦ располагается на перекресткe улицы Витебскогo и пpоспекта Первoмайcкий в Заозерном районе. Площадь территории составляет более 10,3 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость оценивается примерно на 38 млн рублей. URA.RU обратилось за комментарием к автору объявления, чтобы выяснить причины продажи бизнес-проекта. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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